Madrid anuncia inspecciones a una pizzería con un robot como único empleado

La pizzería, ahora en el punto de mira del Ayuntamiento de Madrid, es un local de la franquicia Pazzi situado en la calle Gaztambide, en el distrito de Chamberí.

La particularidad es que funciona como un modelo tipo "vending": no hay consumo en sala y un robot se encarga de preparar y entregar las pizzas, con operación 24 horas, 7 días de la semana, y tiempos de elaboración anunciados por debajo de los cinco minutos.

La pizzería vende sus productos utilizando un robot automático Envato Elements

Según confirman algunos medios, ya se han trasladado quejas vecinales por ruido y consumo en la calle. Por ello, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que el Ayuntamiento estará "alerta" y realizará las inspecciones necesarias para comprobar que la actividad se ajusta a la normativa y no genera molestias. En caso contrario, ha advertido que se actuará para compatibilizar el negocio con el descanso de los residentes.

El chef detrás de la propuesta

El proyecto es de Pazzi, cuyos fundadores son Sébastien Roverso y Cyrill Hamon, que lo lanzaron en 2017, pero el sello culinario lo pone Thierry Graffagnino. Su función es desarrollar las recetas y fijar los estándares de calidad que el sistema automatizado reproduce en cada pizza. Se trata de un maestro pizzero, consultor gastronómico y empresario francés, triple campeón del mundo de pizza en 2011, 2012 y 2013.

Las quejas vecinales, también en redes

Al margen de las peticiones trasladadas al Ayuntamiento, parte de los vecinos están centralizando sus quejas en el perfil de X "Perjudicados Pazzi Pizza Gaztambide 14", donde comparten mensajes y explican los motivos de su oposición al local 24 horas.

No es solo una pizzería 24h. Es un modelo que traslada el ruido y el consumo a la calle, en plena zona ZPAE.

El vecindario se moviliza. Gracias @Madridiario por visibilizarlo. https://t.co/1TG8ElwqCl — Perjudicados Pazzi Pizza Gaztambide 14 (@perjugaztambi14) February 6, 2026

Los vecinos ya han mostrado, por tanto, sus reticencias ante este modelo de negocio. Un restaurante de pizzas que reduce el personal al mínimo por robotizar gran parte de la carga laboral y que pone en jaque el proceso de robotización al que se ve abocado todo el planeta.