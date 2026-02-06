Detenido en Madrid por emitir directos violando de su hija menor para ganar dinero

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Madrid después de retransmitir en directo, a través de una aplicación de 'livestreaming', los abusos sexuales que cometía contra su hija menor de edad.

El detenido aprovechaba estas brutales emisiones para después recibir monedas virtuales que le brindada la propia aplicación, que intercambiaba por regalos y mayor popularidad, según han señalado las autoridades.

El acusado retransmitía las agresiones en directo para ganar dinero y popularidad Envato Elements

El caso se detectó gracias a la llegada de una denuncia anónima a finales de noviembre de 2024, mediante el canal de colaboración ciudadana de la Policía Nacional mediante el correo denuncias.pornografí[email protected]. Ese canal recibió, entre 2024 y 2025, más de 5.000 mensajes, gracias a lo que se pudieron desarrollar varias investigaciones y operaciones policiales.

Buscaba popularidad y dinero en sus brutales vídeos

El operativo de la Policía Nacional, que se ha desarrollado íntegramente en Madrid capital, ha intervenido dos teléfonos móviles con gran cantidad de material pornográfico durante el registro del domicilio del sospechoso.

Las investigaciones han revelado que el hombre también accedía a salas privadas de 'livestreaming' y empleaba fotografías en las que aparecía junto a su hija para atraer a usuarios interesados en este tipo de contenidos. El contacto con los espectadores se realizaba a través de una aplicación de mensajería externa.

El hombre, que ahora está acusado de producción, tenencia y distribución de pornografía infantil; así como de agresión sexual a un menor de edad, fue presentado ante la autoridad judicial, que ordenó su ingreso en prisión provisional.

La Policía Nacional recuerda con este caso la importancia de la colaboración ciudadana para combatir este tipo de delitos. Por este motivo, ha reclamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa de forma anónima y confidencial, recordando el correo habilitado.