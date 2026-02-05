Los Replicantes
Cuánto dura un viaje de alta velocidad Madrid-Barcelona: en pleno caos ferroviario

El gestor ferroviario Adif decreta varias medidas con el objetivo de proteger la seguridad de los viajeros.

Un tren de AVE Renfe Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Febrero 2026 17:13 (hace 1 hora)

El caos ferroviario que estalló con los accidentes mortales de Adamuz y Gelida ha evidenciado el deterioro de las infraestructuras ferroviarias en España. Por este motivo, el gestor Adif está tomando medidas excepcionales para garantizar la correcta seguridad de los viajeros.

Esta situación afecta a prácticamente todos los trayectos, como el de Madrid-Barcelona, uno de los más concurridos. Adif ha prolongado hasta el próximo mes de diciembre el aumento medio de 25 minutos en los tiempos de viaje en este trayecto, atendiendo la petición de las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo.

Adif ha ordenado nuevas medidas en alta velocidad para garantizar la seguridad de los viajeros
Adif ha ordenado nuevas medidas en alta velocidad para garantizar la seguridad de los viajeros CC

Además de esta medida, Adif también ha acordado con las operadoras Renfe, Iryo y Ouigo suprimir los últimos trenes que circulaban cada jornada por el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, una medida que también se mantendrá hasta diciembre.

Refuerzo de la infraestructura

Adif ha explicado que estas medidas serán fundamentales para que los equipos de mantenimiento de la compañía puedan desarrollar las tareas de conservación de la infraestructura cuando no circulan los servicios comerciales.

Las operadoras optimizarán y adaptarán la explotación de sus servios para permitir que Adif pueda realizar dichas tareas. El objetivo en todo caso es lograr el buen estado de las vías y garantizar siempre la máxima seguridad en los viajes.

