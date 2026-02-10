Sumar, IU, Más Madrid y Comunes lanzan 'Alianza de las izquierdas': el 21 de febrero

IU, Más Madrid, Comunes y Sumar han pactado presentar en público su proyecto conjunto, bautizado como la "Alianza de las izquierdas". El acto está previsto para el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y tiene como objetivo llegar con una coalición más estable a las próximas elecciones generales, previstas para 2027 si no hay adelanto.

El movimiento no se presenta desde cero. Según varias fuentes, las cuatro organizaciones llevan meses trabajando discretamente en esta fórmula y ya han creado un órgano de coordinación política permanente y grupos de trabajo para diseñar una propuesta común, aunque el acto del 21 servirá sobre todo para fijar bases y calendario, no para despejar ni marca ni liderazgo.

El impulso parte de una idea: "Construir un espacio sólido y fiable a lo largo del tiempo que permita a las izquierdas transformadoras y plurinacionales del Estado encontrarse", según recoge Europa Press de fuentes de los partidos. A partir de ahí, plantean reforzar la alianza tejida durante años de gobierno, corregir fallos y consolidar aciertos, y hacerlo sin negar las diferencias, pero con un "horizonte común" que quieren abrir a otras fuerzas políticas y sociales.

Rufián, el encuentro con Emilio Delgado y el papel de Bildu

Ante el avance del fascismo y la violencia que está poniendo en jaque la democracia, hay que reflexionar y poner sobre la mesa nuevas soluciones.

Este debate va a ser interesante también para los retos que tenemos aquí en Madrid.

El acto del 21 de febrero llegará pocos días después de otra cita en Madrid: el 18 de febrero, en la sala Galileo, intervendrán el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y Emilio Delgado (Más Madrid) en un encuentro para debatir sobre el futuro de la izquierda. El debate será moderado por la tertuliana y comentarista política Sarah Santaolalla.

La iniciativa ha provocado recelos en parte del espacio político, incluido en ERC y fuentes de las formaciones subrayan que no forma parte ni se solapa con el proyecto que impulsan ahora IU, Más Madrid, Comunes y Sumar.

En paralelo, EH Bildu ha tomado distancia a una posible confluencia estatal de estas características y su postura, según trasladan algunos portavoces y recogen varios medios, es mantener un proyecto propio. Su líder, Arnaldo Otegi, ha afirmado que un frente común de izquierdas no resultará viable y ha criticado que se prioricen intenciones individuales frente a las colectivas.

Asimismo, el BNG se ha distanciado de la idea de Rufián y ha afirmado que el bloque participará en las próximas generales con sus propias siglas.

El auge de la ultraderecha

El contexto electoral es uno de los motores de esta reordenación, ya que en las autonómicas de Aragón, Vox dobló su participación y se consolidó como un actor decisivo para la gobernabilidad, un avance que se suma a su subida en Extremadura en los comicios de diciembre.

Estos resultados se leen como un aviso: la fragmentación penaliza y el bloque alternativo necesita una fórmula más estable si quiere llegar con opciones a las próximas generales.