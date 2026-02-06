Los Replicantes
La ex concejala de Móstoles denunciará al alcalde Manuel Bautista: el PP le protege

La decisión se produce después de que la cúpula del PP de Madrid haya salido públicamente a defender al regidor.

La ex concejala de Móstoles denunciará al alcalde Manuel Bautista: el PP le protege
El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista Foto: Ayuntamiento de Móstoles
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

06 Febrero 2026 11:39 (hace 7 horas)

La ex concejala del PP de Móstoles que denuncia haber sufrido acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista, ha anunciado que acudirá a los tribunales después de que el caso haya salido a la luz.

La ex edil llegó a pedir ayuda a tres altos cargos del PP de Madrid, incluyendo cartas a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para que tuvieran constancia de la situación y adoptarán las medidas oportunas.

Sin embargo, lejos de tomar alguna iniciativa, las cartas fueron ignoradas e incluso varios dirigentes del partido le recomendaron que guardara silencio apelando incluso a su bienestar familiar.

Una denuncia en los tribunales

El PP no se ha retractado de su actuación, que incluso terminó con la dimisión de la denunciante. Ante la gravedad de los hechos, el abogado Antonio Suárez-Valdés prepara ahora una denuncia que incluirá el delito de acoso.

El abogado explica que la ex concejala ha adoptado esta decisión que había evitado hasta ahora tras ver la reacción de los dirigentes del PP, según publica Cadena SER. Según relata, se ha mentido en sus explicaciones porque nunca la atendieron cuando quiso la asistencia del partido.

El letrado Suárez-Valdés es un abogado especialista en casos de acoso sexual y está ahora valorando que la denuncia también incluya otros delitos de coacciones o de omisión del deber de perseguir delitos.

