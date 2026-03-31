Rosalía sorprende en Madrid con Soy una pringada en el primer concierto del Lux Tour

Después de meses de espera y de una enorme expectación entre sus seguidores, Lux llegó en noviembre de 2025 para abrir una nueva etapa en la carrera de Rosalía. Ese nuevo universo artístico es el que sostiene ahora LUX TOUR 2026, una ambiciosa gira de 42 conciertos en grandes recintos de 17 países, concebida para acompañar el lanzamiento de uno de los discos más celebrados de su trayectoria reciente.

Tras el arranque internacional de la gira, Rosalía dio este lunes en Madrid el pistoletazo de salida a su recorrido por España. El tramo nacional de LUX TOUR 2026 incluye cuatro fechas en el Movistar Arena, 30 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, y otras cuatro en el Palau Sant Jordi de Barcelona, 13, 15, 17 y 18 de abril, confirmando así la dimensión de un regreso que ha convertido su vuelta a los escenarios españoles en uno de los grandes eventos musicales de la primavera.

Con LUX, Rosalía no solo ha firmado uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera, grabado junto a la London Symphony Orchestra y rodeado de colaboraciones de primer nivel, sino también uno de sus mayores éxitos comerciales. El álbum ha batido récords de escucha desde su lanzamiento y ha reforzado su posición como una de las artistas más influyentes del panorama internacional, un impulso que anoche se trasladó por primera vez al escenario madrileño.

La gira LUX TOUR 2026 contará con 42 conciertos en 17 países. CC

Así fue el arranque de Rosalía en Madrid

Rosalía abrió su gira en Madrid con un concierto de gran exigencia vocal y escénica ante 17.000 personas en el Movistar Arena. La artista catalana mostró una imagen recuperada tras los problemas de salud que la obligaron a cancelar su cita en Milán y firmó un arranque sólido, con casi una hora y tres cuartos de actuación.

Sobre el escenario desplegó una propuesta muy alejada del concierto pop convencional, en la que mezcló danza, flamenco, música sacra, reguetón, tecno y arreglos orquestales. Cada canción contó con un desarrollo visual propio, apoyado en una escenografía cambiante y en un cuerpo de 12 bailarines, dentro de un espectáculo más centrado en la interpretación, la teatralidad y la fuerza estética que en los grandes efectos habituales de este tipo de giras.

La cantante sostuvo el show con una actuación física y vocalmente muy intensa, alternando baile, canto y rap sin perder solidez. El público respondió con entusiasmo, aunque el concierto también exigió una escucha más atenta de lo habitual, en una propuesta pensada tanto para cantar y bailar como para contemplar el conjunto escénico.

Rosalía convirtió el escenario del Movistar Arena en un espectáculo de gran carga visual, con guiños a la danza y a la teatralidad. CC

El confesionario sorpresa con Esty Quesada

Uno de los momentos más comentados del concierto llegó justo antes de La Perla, cuando Rosalía volvió a activar en Madrid uno de los recursos más singulares de esta gira: el confesionario que sirve de antesala a ese tema. Para su primer concierto en España, la artista eligió como invitada a Esty Quesada, conocida en redes como Soy una Pringada, que apareció sobre el escenario para compartir una confesión en clave de humor ante todo el pabellón.

La creadora de contenido relató entonces una historia tan absurda como provocadora sobre un hombre al que había conocido, desatando las risas del público desde la primera frase. Rosalía, sorprendida por el tono del relato, reaccionó también en directo y dejó uno de los comentarios más celebrados de la noche, dejando claro que el número arrancaba fuerte.

La escena continuó con nuevas pullas y dobles sentidos entre ambas, en un intercambio que mezcló ironía, complicidad y referencias sentimentales. Fue entonces cuando Rosalía remató el momento enlazándolo con el sentido de la canción: de aquella historia disparatada pasó a presentar a ese hombre no como un "loco", sino como "una perla", dando así paso a uno de los temas centrales del nuevo disco.