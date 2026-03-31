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Abogados Cristianos denuncia a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo

La fundación ultracatólica acusa a la doctora de prevaricación y de un supuesto conflicto de intereses por su papel en el procedimiento.

Abogados Cristianos denuncia a la médica que tramitó la eutanasia de Noelia Castillo
Noelia Castillo durante una entrevista en televisión Foto: Captura
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

31 Marzo 2026 16:52

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra la médica que intervino en la tramitación de la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la joven de 25 años que murió el pasado 26 de marzo tras 601 días de batalla judicial.

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La organización ha acudido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y atribuye a la doctora un presunto delito de prevaricación, además de sostener que existió un supuesto conflicto de intereses en la gestión del caso.

Según la denuncia, Abogados Cristianos considera que la facultativa "vulneró la ley" al intervenir en el procedimiento.

Qué cuestiona Abogados Cristianos del procedimiento

Según la denuncia presentada por Abogados Cristianos, una de las principales objeciones se centra en la forma en la que se redactó la solicitud de eutanasia. La fundación sostiene que fue la propia médica quien escribió a mano el documento y que incluyó desde el primer momento la voluntad de Noelia de ser donante de órganos y tejidos, una circunstancia que la organización considera especialmente relevante por el papel profesional que desempeñaba la facultativa.

La entidad subraya que la doctora ejercía al mismo tiempo como coordinadora de trasplantes en el Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, además de intervenir como médica responsable en el procedimiento de eutanasia.

A juicio de la fundación, esa doble función plantea un conflicto de intereses, al entender que no existió una separación suficiente entre el proceso de ayuda para morir y el eventual proceso de donación de órganos.

Abogados Cristianos añade además que la facultativa no era la médica habitual de Noelia ni había mantenido, según su versión, una relación clínica previa con la joven.

Por eso cuestiona que asumiera un expediente de tanta sensibilidad y sostiene que la normativa exige una separación absoluta entre la tramitación de la eutanasia y cualquier actuación vinculada a la donación de órganos, algo que, según denuncia, no se habría respetado en este caso.

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