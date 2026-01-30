Asesinan brutalmente a tiros a la influencer Baby Rider a los 19 años

Luto en las redes sociales. La influencer Baby Rider, conocida realmente como Diana Bahador, ha muerto asesinada a tiros con tan solo 19 años, en una noticia que ha conmocionado a todas las redes.

Esta influencer iraní contaba con más de 250.000 seguidores en Instagram y publicaba habitualmente vídeos conduciendo su motocicleta sin pañuelo, algo que el régimen prohíbe por completo a las mujeres.

La influencer Baby Rider desafiaba todas las normas del régimen iraní Instagram @baby.rideerrrr

La joven estaba involucrada en los movimientos a favor de la democracia y modernización del país. Unas manifestaciones que el régimen ayatolá reprime con fuerza y que están costando miles de asesinatos.

Brutal asesinato

La joven, de 19 años, fue asesinada el pasado 8 de enero en una protesta en la ciudad de Gorgan, según ha denunciado el grupo de Derechos Humanos Hyrcani. Las autoridades solo accedieron a entregar su cuerpo si los familiares negaban públicamente que fue asesinada y se realizaba un entierro secreto, según ha revelado una familia cercana al diario The Telegraph.

Para fabricar una versión falsa, el atestado aseguró que la joven era Shahrzad Mokhami y que murió tras un accidente de tráfico el 22 de enero, tras chocar contra una barrera de seguridad. Una publicación en la cuenta de Instagram de Bahador llegó a confirmar la versión oficial pidiendo a los seguidores no creer "rumores", aunque varios grupos de derechos humanos defienden que se realizó bajo presión de los servicios de inteligencia.

La fuerte represión de las protestas en Irán está provocando un baño de sangre. Algunas organizaciones como Human Rights Activists, con sede en Estados Unidos, afirma que al menos 6.221 personas han perdido la vida desde el inicio de las movilizaciones.

Otros medios de comunicación como Time y The Guardian llegan a hablar de hasta 30.000 víctimas en las morgues y los hospitales desbordados. El gobierno iraní reconoce la cifra de 3.117 muertos y califica a los fallecidos de "terroristas".