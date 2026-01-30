Los Replicantes
Crimen de Sueca: sale a la luz la declaración de la ex pareja del asesino confeso de Álex

El detenido por el asesinato del pequeño Álex ya apeló en su declaración a la separación de su ex pareja.

Juanfran, detenido tras confesar el asesinato de Álex en Sueca Foto: .
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Enero 2026 13:36 (hace 6 horas)

Conmoción en Sueca (Valencia) ante el brutal asesinato de Álex, un menor de 13 años que había acudido a casa de su amigo para jugar a videojuegos y que fue acuchillado en la vivienda.

En el caso permanece detenido el padre del amigo de Álex. Los tres se encontraban en la vivienda y, después de que se produjera el asesinato, el ahora detenido llevó a su hijo hasta la vivienda de sus abuelos y después se dirigió a un cuartel de la Guardia Civil para confesar los hechos.

A pesar de que se pensó que en un primer momento pudiera estar encubriendo a su propio hijo, finalmente se ha dado mayor peso a su testimonio porque la autopsia de Álex reveló que las heridas habían sido infligidas por un adulto.

"Un psicópata"

La causa, sin embargo, ha despertado multitud de incógnitas por la excesiva brutalidad y ensañamiento con el que actuó el asesino. Ahora, por ello, toma mucha relevancia el relato de su ex mujer, víctima secundaria de los hechos, con quien tuvo a sus dos hijos mayores, de trece y siete años.

El brutal asesinato de Álex ha causado una fuerte conmoción
El brutal asesinato de Álex ha causado una fuerte conmoción Instagram @cf_promeses_sueca

En declaraciones al diario El Correo, esta mujer, de la que no ha trascendido su nombre por cuestiones de privacidad, no ha podido esconder su pensamiento ante lo ocurrido: "No quiero saber nada mi ex, es un perturbado y un psicópata", ha respondido al citado medio.

Ambos se separaron hace cuatro años y la mujer admite que el ahora detenido "jamás me puso la mano encima", pero que ejercía continuamente violencia psicológica sobre ella. Algo que ha seguido ocurriendo después, ya que ponía frecuentemente a los menores en contra de su madre y habría llevado supuestamente este odio a la máxima expresión asesinando a un niño totalmente ajeno a las disputas, pero con cuyos padres ella mantenía buena relación.

El detenido habría logrado su propósito al lograr el aislamiento y complicada situación para su ex mujer: "Esto es algo espantoso, es horrible, a mí me supera", ha reconocido en declaraciones al citado medio, donde afirma sentirse "sobrepasada" por lo ocurrido. Ni siquiera ha podido ver todavía a su hijo de trece años: "Cuando llegue el momento".

La madre del menor, que vio a su padre golpeando con un bate de béisbol el cuerpo de su amigo tras asestarle más de una decena de puñaladas, renunció voluntariamente a su custodia porque se autolesionaba y después acusaba a su progenitora de maltrato.

El detenido, que ha confesado todo el crimen, centró su testimonio ante el juez de instrucción en los problemas con su ex pareja, en lo que calificó como una "guerra" y apelando a cuestiones sin relevancia tras el asesinato, como la renuncia del abogado que le llevaba la custodia. En estos momentos se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable si finalmente se tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de la víctima, de tan solo 13 años.

