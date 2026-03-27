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Trump desata polémica al insinuar que Mojtaba Jamenei es gay y cuestiona su futuro en Irán

Así lo ha insinuado Donald Trump durante su intervención en el programa The Five en la cadena norteamericana Fox.

Trump desata polémica al insinuar que Mojtaba Jamenei es gay y cuestiona su futuro en Irán
Mojtaba Jamenei Foto: .
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

27 Marzo 2026 16:53 (hace 5 horas)

Mojtaba Jamenei fue designado nuevo líder supremo de Irán el 8 de marzo, en plena conmoción por la muerte de su padre, Alí Jameneí, y en medio de una enorme tensión interna y regional. La Asamblea de Expertos ratificó entonces su nombramiento, que convirtió al hijo del anterior ayatolá en la nueva figura de máxima autoridad política y religiosa del país.

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Semanas después de esa designación, Donald Trump ha vuelto a situarlo en el centro de la polémica con unas declaraciones realizadas por teléfono en un programa de televisión.

Durante la entrevista, el presentador le preguntó de forma directa: "¿La CIA te ha dicho que el ayatolá júnior es gay?", Trump respondió entonces: "Bueno, ellos no dijeron eso exactamente... pero no sé si fueron solo ellos. Creo que mucha gente lo está diciendo, lo que supone un muy mal comienzo para él en ese país en particular".

"Gays por Palestina"

Durante dicha intervención, el presidente estadounidense muestra su sorpresa por los homosexuales que defienden el eslogan "gays por Palestina".

"Cuando veo 'gays por Palestina'... pero ellos matan a los gays. Los matan al instante. Los tiran desde los edificios. Y yo me pregunto: ¿quiénes son esos gays por Palestina? Y tienen un apoyo significativo de los gays".

"Ahora, creo que nosotros lo estamos haciendo muy bien con el voto gay. Incluso toqué el 'himno nacional gay'. Ningún republicano ha conseguido nunca tanto voto gay como yo, y estoy muy orgulloso de ello, creo que es genial. Quizás es porque soy de Nueva York, no lo sé", explica Trump durante su intervención.

"En Irán no existe la homosexualidad"

En Irán, las relaciones homosexuales consentidas siguen criminalizadas por la legislación vigente y pueden ser castigadas con penas muy severas, incluida la pena de muerte en determinados supuestos.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch llevan años denunciando que las autoridades iraníes persiguen la orientación sexual y la identidad de género no normativas mediante castigos corporales, prisión, hostigamiento y, en algunos casos, ejecuciones. A ello se suma que el régimen iraní sigue amparando la idea de que la homosexualidad puede ser "reparada" mediante terapias de conversión.

Esa represión no se limita a los hombres gays. La situación del colectivo lésbico también está marcada por la falta de protección jurídica, la presión social y familiar, y el riesgo constante de sufrir violencia, matrimonios forzados o abusos cuando son detenidas.

Las organizaciones de derechos humanos advierten de que, en la práctica, las personas LGTBI en Irán quedan expuestas a un sistema legal y policial que castiga cualquier forma de disidencia sexual o de género.

En el caso de las personas trans, el panorama es especialmente ambiguo. Aunque Irán permite legalmente la reasignación de sexo, activistas y organismos internacionales denuncian que muchas personas son empujadas a ese proceso bajo presión, como una vía para evitar la persecución por homosexualidad.

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