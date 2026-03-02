Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Un hombre de 21 años se ha entregado durante la mañana de este lunes, 2 de marzo, en la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel. En ese momento ha confesado que acababa de terminar con la vida de la casera del piso en el que vivía alquilado.

Los agentes han detenido en ese momento al homicida y se ha iniciado una investigación para esclarecer todo lo ocurrido. Se ha descartado que se trate de un caso de violencia de género, ya que la relación entre ambos se limitaba al alquiler del piso, aunque no se descartan nada por el momento.

El detenido no tiene antecedentes penales. Se ha presentado en las dependencias policiales a las 08:33 horas de la mañana y ha detallado los hechos, tras lo que ha quedado detenido.

La Policía Nacional investiga todas las circunstancias en las que se produjo el crimen Policía Nacional

Posteriormente, han acudido al domicilio varios policías de seguridad ciudadana y han confirmado el hallazgo del cuerpo de la mujer, de 30 años. El Summa 112 se ha desplazado también hasta la vivienda, en la calle Oropéndola de Carabanchel, para confirmar el fallecimiento de la víctima.

Bajo investigación

Los efectivos que se han desplazado hasta la vivienda han encontrado el cuerpo de la mujer en una cama, con signos de asfixia y un lazo alrededor del cuello, confirmando así el crimen.

El grupo VI de homicidios se ha hecho cargo de la investigación para aclarar todas las circunstancias que rodean a este crimen y cómo se produjo. Hasta el lugar de los hechos también han acudido los efectivos del grupo de delitos violentos de la policía científica para recopilar pruebas.