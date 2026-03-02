Noticias

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Los agentes han detenido inmediatamente al homicida confeso y están buscando esclarecer todas las circunstancias del crimen.

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel
Pomo de una puerta Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

02 Marzo 2026 17:53 (hace 9 horas)

Un hombre de 21 años se ha entregado durante la mañana de este lunes, 2 de marzo, en la comisaría de Policía Nacional de Carabanchel. En ese momento ha confesado que acababa de terminar con la vida de la casera del piso en el que vivía alquilado.

Vídeos Los Replicantes

Los agentes han detenido en ese momento al homicida y se ha iniciado una investigación para esclarecer todo lo ocurrido. Se ha descartado que se trate de un caso de violencia de género, ya que la relación entre ambos se limitaba al alquiler del piso, aunque no se descartan nada por el momento.

El detenido no tiene antecedentes penales. Se ha presentado en las dependencias policiales a las 08:33 horas de la mañana y ha detallado los hechos, tras lo que ha quedado detenido.

La Policía Nacional investiga todas las circunstancias en las que se produjo el crimen
La Policía Nacional investiga todas las circunstancias en las que se produjo el crimen Policía Nacional

Posteriormente, han acudido al domicilio varios policías de seguridad ciudadana y han confirmado el hallazgo del cuerpo de la mujer, de 30 años. El Summa 112 se ha desplazado también hasta la vivienda, en la calle Oropéndola de Carabanchel, para confirmar el fallecimiento de la víctima.

Bajo investigación

Los efectivos que se han desplazado hasta la vivienda han encontrado el cuerpo de la mujer en una cama, con signos de asfixia y un lazo alrededor del cuello, confirmando así el crimen.

El grupo VI de homicidios se ha hecho cargo de la investigación para aclarar todas las circunstancias que rodean a este crimen y cómo se produjo. Hasta el lugar de los hechos también han acudido los efectivos del grupo de delitos violentos de la policía científica para recopilar pruebas.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
Un perro asesina brutalmente a una madre de cinco hijos en plena pelea por un nugget

Un perro asesina brutalmente a una madre de cinco hijos en plena pelea por un nugget

Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

Asesina a tiros a sus dos ex maridos el mismo día: "Había planeado todo"

Asesina a su hermana y le pagan su seguro de vida: el juez atribuye "enajenación mental"

Asesina a su hermana y le pagan su seguro de vida: el juez atribuye "enajenación mental"

Violencia vicaria: un hombre asesina a su hija de 13 años y se suicida en Bilbao

Violencia vicaria: un hombre asesina a su hija de 13 años y se suicida en Bilbao

Contenidos que te pueden interesar

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Un hombre se entrega a la policía tras asesinar a su casera en Carabanchel

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

Salen a la luz los nuevos radares de la DGT en Madrid: localizaciones

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

El emotivo gesto viral de una señora en la caja de Mercadona: emociona a las redes

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

8 centros comerciales que abrirán en España: proyectos de grandes dimensiones

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Confirmado por la OCU: estas son las mejores tortillas de patata del supermercado

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Acusan a Michael Jackson de presunto tráfico sexual infantil y abusos reiterados

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Nueva ayuda económica: hasta 200 euros al mes por hijo

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña

Muere un niño de dos años atragantado con una gominola en A Coruña