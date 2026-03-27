Quién es Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero que sustituye a María Jesús Montero

Pedro Sánchez ha situado a Carlos Cuerpo en la Vicepresidencia Primera del Gobierno tras la salida de María Jesús Montero, una decisión con la que Moncloa refuerza el peso del área económica en plena recta final de la legislatura. Montero deja el puesto para centrarse en su candidatura a las elecciones andaluzas previstas para el 17 de mayo, mientras que Cuerpo mantiene además la cartera de Economía, Comercio y Empresa.

Nacido en Badajoz en 1980, economista de formación y con una trayectoria muy vinculada a Bruselas y a los grandes organismos económicos del Estado, Cuerpo se ha consolidado en poco tiempo como uno de los perfiles más técnicos del Gobierno. Su ascenso llega después de haber sustituido a Nadia Calviño en Economía en diciembre de 2023 y de ganar peso interno en asuntos clave como los fondos europeos, las relaciones con la UE o la respuesta económica a las últimas crisis.

Más allá del cargo, su nombramiento también ha despertado interés por algunos rasgos menos conocidos de su perfil. A sus 45 años, Cuerpo se sitúa entre los vicepresidentes más jóvenes de la democracia reciente y es el primer hombre nombrado vicepresidente primero por Sánchez desde su llegada a La Moncloa en 2018.

De Badajoz a Bruselas pasando por Suiza

Otra de las claves de su biografía está en su infancia. Hijo de profesores, pasó parte de sus primeros años entre Extremadura y Suiza, donde se trasladó su familia por trabajo. Después se licenció en Economía en la Universidad de Extremadura, cursó un máster en la London School of Economics y se doctoró en la Universidad Autónoma de Madrid. Más tarde accedió por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, uno de los cuerpos más prestigiosos de la Administración económica española.

Ese recorrido explica en parte por qué Sánchez lo ha presentado como uno de los economistas más brillantes del país y por qué su figura genera consenso incluso fuera del ámbito político. Su perfil combina formación académica, experiencia europea y una imagen pública muy medida, con un estilo discreto que contrasta con otros pesos pesados del Gobierno.

Un vicepresidente que habla japonés

Una de las curiosidades que más han llamado la atención en los últimos meses es su facilidad para manejarse en japonés. En septiembre de 2025 volvió a sorprender en Tokio al dirigirse en ese idioma a un grupo de inversores y autoridades japonesas durante un viaje oficial. No era la primera vez: ya lo había hecho en una visita anterior. El propio Cuerpo reconoció después que estudió japonés durante un año, aunque admitió que apenas había podido practicarlo.

Ese perfil políglota encaja con una trayectoria muy internacional. Además de su experiencia en la Comisión Europea, distintos perfiles biográficos lo describen como un economista acostumbrado a trabajar en entornos técnicos y multilaterales, algo que ha reforzado su imagen de gestor más que de político de partido.

El tecnócrata que gana peso

El ascenso de Cuerpo también se interpreta como una señal política: el presidente apuesta por un perfil técnico, poco ideologizado y con buena interlocución en Bruselas para ocupar una de las sillas más relevantes del Consejo de Ministros.

En ese sentido, su promoción no solo cubre el hueco de Montero, sino que confirma que la economía seguirá siendo el gran eje del Gobierno en los próximos meses.