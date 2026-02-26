Sentencia para los acusados de matar a la española Matilde Muñoz en un hotel de Indonesia

Matilde fue asesinada el 2 de julio de 2025 en su habitación del hotel Bumi Aditya, en Lombok, donde acostumbraba a pasar largos periodos y consideraba aquel hotel como su "casa". Aunque su cuerpo fue encontrado casi dos meses después, el 30 de agosto, en la playa de Senggigi, a apenas medio kilómetro del hotel.

La autopsia, llevada a cabo el 4 de septiembre, reveló que murió por asfixia y que presentaba signos de traumatismos en la cabeza, en el cuello y en el pecho, lo que levantó la sospecha de que podría haber sido víctima de violencia.

Ya se conoce la sentencia del asesinato de Matilde Muñoz RRSS

El día 31 de agosto, la comisaría de Lombok Occidental, encargada de la investigación, detuvo a dos hombres de 30 y 34 años, empleados del hotel.

Declaración de los autores del asesinato

Los condenados, Suhaeli (conocido como "Eli") y Heri Ridwan (conocido como "Geri"), admitieron en su declaración que entraron en la habitación de Matilde en la madrugada del 2 de julio con la intención de robarle. Ambos afirman que la española se despertó y que fue en ese momento cuando acabaron con su vida, negando así la premeditación.

Fue entonces cuando trasladaron el cadáver desde el bungalow hasta el cuarto del generador del hotel, donde permaneció varios días. Posteriormente, lo movieron por distintas zonas del establecimiento hasta que, el 24 de agosto, lo abandonaron en la playa en la que sería hallado.

El Tribunal de Mataram dicta sentencia

El juicio se inició el pasado 17 de diciembre, pero no se dictó sentencia hasta este miércoles 25 de febrero. El juez, Keli Trimargo, consideró que el crimen había quedado probado y que los condenados habían actuado conscientemente y sabiendo que su actuación violaba la ley.

Ambos fueron declarados culpables de asesinato premeditado y condenados a 18 años de prisión cada uno.

Otros posibles culpables

Si bien tanto la Policía como la Fiscalía mantuvieron la acusación contra Eli y Geri, el entorno de la española denunció en varias ocasiones que existían incongruencias en los testimonios de otros empleados del hotel. A pesar de ello, ninguna de las dos personas señaladas por la familia, una recepcionista y su ayudante, han sido juzgadas, algo que ha generado decepción entre sus allegados.

Ignacio Villarino, sobrino de Matilde, afirmó que, a pesar de ello, la familia se sentía satisfecha con la condena a los otros dos empleados, aunque hubiera deseado la cadena perpetua o incluso la pena capital, una opción que, aunque es legal en el país, no suele aplicarse.