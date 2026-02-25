Noticias

Detenido el asesino de Andrei Portnov: el líder ucraniano prorruso asesinado en Pozuelo

Andrei Portnov era asesor del ex presidente prorruso Viktor Yanukovich y ocupó cargos de gran responsabilidad durante su mandato.

Andrei Portnov Foto: Unian
Adrián Parrondo

25 Febrero 2026 17:27 (hace 9 horas)

El presunto autor del asesinato a tiros de Andrei Portnov, el dirigente ucraniano considerado prorruso y perteneciente al círculo íntimo del ex presidente Viktor Yanukovich, ha sido detenido en Alemania, según recoge ABC.

Portnov fue brutalmente asesinado a las puertas del colegio Americano, en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en mayo de 2025. Alguien que seguía sus pasos le esperaba allí cuando, como cada día, acudió a dejar a sus hijas por la mañana.

El dirigente asesinado pertenecía al círculo íntimo del ex presidente ruso Víktor Yanukovich, conocido por intentar encaminar a Ucrania en contra de la integración en la Unión Europea y a favor de los intereses rusos.

Portnov se dedicaba en Ucrania a la abogacía y ejercía como subjefe de la Administración Presidencial de Ucrania en pleno Euromaidán, cuando su país protestaba por virar hacia la UE.

Se conocía que asesoraba a rusos y compatriotas, así como movía activos millonarios de empresas. Portnov era conocido habitualmente por su labor como mediador judicial y había sido acusado de utilizar su influencia para comprar favores ante los tribunales de Ucrania, así como dificultar cualquier tipo de reforma o manipular la justicia de su país.

Un sicario

El sicario que disparó brutalmente a Andrei Portnov era profesional y huyó en un vehículo. La Policía Nacional barajaba varias posibilidades, desde un ajuste de cuentas a posibles causas políticas.

Los agentes atribuyeron el asesinato a un hombre vestido con chándal azul y riñonera que huyó a través de la Casa de Campo. La Policía estuvo peinando esta zona de Madrid sin hallar entonces su paradero.

Este no era el primer caso registrado en Pozuelo de Alarcón. En marzo de 2018 también fue asesinado a las puertas de otro centro privado un ex miembro de la banda criminal de Los Miami, José Ricardo Rojas Montes, que recibió una decena de disparos después de dejar a su hijo en el British Council. En este caso, estaba relacionado con su pertenencia a la banda y casos de narcotráfico.

