Adiós a Noelia Castillo, la joven de 25 años que logró la eutanasia tras dos años de lucha

Tras una larga batalla judicial impulsada por su padre, la historia de Noelia Castillo llegó este jueves3 a su final. La joven recibió el 26 de marzo la eutanasia en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), una prestación que le había sido concedida ya en julio de 2024.

Su derecho a acceder a la eutanasia fue avalado por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña y respaldado después por distintas instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sin embargo, los sucesivos recursos presentados por su padre, representado por Abogados Cristianos, prolongaron el proceso durante 601 días y alargaron durante casi dos años el sufrimiento de la joven.

¿Qué le llevó a Noelia a tomar esta decisión?

El final de la infancia de Noelia estuvo marcado por uno de los primeros sucesos trágicos a los que tuvo que enfrentarse: el embargo de la vivienda familiar, que obligó a un traslado forzoso a la casa de su padre.

Según relata ella misma, durante aquella etapa pasaba muchas noches acompañándolo en bares hasta las tres o cuatro de la madrugada, mientras él consumía alcohol.

A los 13 años inició su primer tratamiento psiquiátrico, que derivó en un diagnóstico de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y trastorno límite de la personalidad (TLP).

Con el tiempo, su situación no mejoró. Sufrió abusos por parte de una expareja con la que mantenía una relación desde hacía años, así como una agresión sexual múltiple que nunca llegó a denunciar.

En 2022, tras varios intentos de suicidio que ella misma ha explicado, Noelia decidió arrojarse desde un quinto piso. Sobrevivió al impacto, pero quedó parapléjica, lo que elevó su grado de discapacidad reconocida al 74%.

A partir de ese momento comenzó su batalla por acceder a la eutanasia, un proceso que la enfrentó a su padre, quien intentó por todos los medios impedir que ejerciera su derecho a una muerte digna. Mientras él sostenía que Noelia no tenía plena capacidad para tomar esa decisión, la vía judicial determinó que sí estaba capacitada para hacerlo.

Un debate que vuelve a abrirse

El caso de Noelia ha reavivado el debate social y político en torno al acceso a la eutanasia y a los límites de la autonomía personal en situaciones de sufrimiento extremo.

Su historia ha puesto sobre la mesa cuestiones que siguen generando controversia: la capacidad de decisión, el acompañamiento institucional y familiar, y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección para quienes atraviesan procesos de vulnerabilidad.

Tras un largo recorrido médico, judicial y emocional, Noelia pudo finalmente ejercer el derecho que llevaba años reclamando. Con ello, cumplió su última voluntad: poner fin a un sufrimiento que, según explicaba, la mantenía atrapada en una realidad que percibía como insoportable.