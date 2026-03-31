Josema Yuste carga contra Ione Belarra y pide más voz para los actores de derechas

Josema Yuste ha vuelto a situarse en el centro del debate político tras unas declaraciones en las que arremete con dureza contra Ione Belarra y cuestiona el clima ideológico que, a su juicio, existe en el ámbito artístico.

El actor y humorista, de 72 años, hizo estas afirmaciones durante una entrevista en el pódcast The Chit Chat Club, conducido por la periodista Piluca Íñigo. Durante la conversación, Yuste volvió a definirse como una persona de centroderecha y sostuvo que en España se utiliza con demasiada facilidad el término "facha" contra quienes no comparten posiciones de izquierdas.

En ese contexto, terminó señalando directamente a la secretaria general de Podemos, a la que acusó de intolerancia política. Las palabras del exintegrante de Martes y Trece se han viralizado sobre todo por el tono con el que defendió al empresario Juan Roig, presidente de Mercadona, después de las críticas lanzadas contra él desde Podemos.

Josema Yuste señala directamente a la secretaria general, Ione Belarra. CC

Su choque con Ione Belarra

Yuste utilizó a Belarra como ejemplo de lo que considera una deformación del debate público. Según recoge la entrevista, aseguró que la líder de Podemos le parecía "una facha" por haber cargado contra Juan Roig, a quien defendió por la riqueza y el empleo que genera. También la calificó de "idiota", aunque matizó que lo hacía como "definición" y no como insulto.

El humorista sostuvo que no entiende cómo se puede atacar de ese modo a un empresario que, en su opinión, crea miles de puestos de trabajo. Durante la charla, atribuyó ese tipo de discursos a la envidia, la frustración o el resentimiento, y criticó que se estigmatice políticamente a quien no piensa igual.

En ese mismo bloque, Yuste amplió sus reproches a otras figuras de la izquierda y mencionó también a Irene Montero. Afirmó que le gustaría sentarse con ambas para que le explicaran por qué, según él, mantienen posturas "extremas" en determinados asuntos.

"En mi profesión parece que todos son de izquierdas"

Más allá del enfrentamiento concreto con Belarra, el actor aprovechó la entrevista para denunciar lo que considera una anomalía dentro del mundo de la interpretación.

Según dijo, no se cree que en su profesión todo el mundo sea de izquierdas y defendió que muchos artistas de centro o de derechas simplemente optan por no decirlo públicamente.

Yuste animó expresamente a esos compañeros a "salir del armario" ideológico y defender sus ideas sin complejos. A su juicio, en democracia debería resultar igual de natural declararse de derechas que de izquierdas, y rechazó la idea de que la cultura pertenezca solo a un espacio político concreto.

El actor también cuestionó que desde el ámbito artístico se use una tribuna como los premios o los escenarios para hacer militancia política. En la entrevista dejó claro que, si alguna vez recibiera un Goya, preferiría dedicar el discurso a agradecer el trabajo de su equipo antes que convertirlo en una intervención partidista.

Josema Yuste alcanzó la popularidad junto a Millán Salcedo en Martes y Trece. Martes y Trece

Josema Yuste: una figura veterana que no esquiva la política

Las declaraciones de Yuste han tenido especial repercusión porque llegan de una de las figuras más conocidas del humor televisivo español. El actor formó parte del dúo Martes y Trece junto a Millán Salcedo hasta 1999 y, desde entonces, ha seguido desarrollando una larga carrera en televisión, cine y teatro. En la actualidad continúa sobre los escenarios con la obra "Dios nos pille confesados", que lleva ya varios años en cartel.

Aunque siempre ha reconocido públicamente su ubicación ideológica, en esta ocasión su intervención ha ido más allá de una simple definición personal y ha terminado convirtiéndose en una crítica abierta tanto a Ione Belarra como a lo que considera una falta de pluralidad ideológica dentro del sector cultural.