Trump contra la muerte de Noelia Castillo, su gobierno abre una investigación

La muerte de Noelia Castillo Ramos, la joven española de 25 años que falleció tras recibir la eutanasia, ha dado un nuevo giro mediático en Estados Unidos. Según publica TMZ, la Administración de Donald Trump quiere investigar lo ocurrido en España y habría puesto el foco en la actuación de las autoridades españolas en torno al caso.

Según esta información, el Departamento de Estado habría ordenado a la Embajada de Estados Unidos en Madrid que abra una investigación. El objetivo, sería examinar cómo se gestionó el caso y trasladar a España la preocupación de Washington por posibles fallos en materia de derechos humanos.

TMZ añade que esta supuesta investigación se centraría también en las circunstancias que rodearon la decisión final de Noelia. El medio sostiene que el padre de la joven trató de detener la eutanasia en el último momento, aunque un juez rechazó su intento. Además, afirma que desde el Departamento de Estado se cree que Noelia expresó dudas en sus últimas horas y que esas dudas no fueron tenidas en cuenta.

Al gobierno Trump le preocupan los Derechos Humanos... en España

La publicación enmarca además esta posible actuación de Washington en un contexto más amplio de críticas surgidas en Estados Unidos tras la muerte de la joven.

En su información, recuerda que el caso ya había provocado reacciones públicas de figuras como Elon Musk, Kevin Sorbo y Tristan Tate, y presenta la supuesta investigación como un nuevo paso de la Administración Trump para seguir de cerca lo ocurrido en España.