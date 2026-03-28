Los mejores trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa pese a la subida del combustible

La Semana Santa vuelve a coincidir este año con una preocupación añadida para miles de conductores: el precio del combustible. La guerra en Oriente Próximo ha disparado la tensión en los mercados energéticos y ha empujado al alza el petróleo, con un fuerte impacto en la gasolina y el diésel en España.
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Ese encarecimiento ya se deja notar en el bolsillo. El INE adelantó este viernes que la inflación de marzo subió al 3,3% y uno de los principales responsables fue precisamente el alza de los combustibles.
El Gobierno reaccionó con un decreto para rebajar temporalmente del 21% al 10% el IVA de los carburantes y reducir también el impuesto de hidrocarburos, una medida que, según sus cálculos, puede abaratar el litro de gasolina 95 hasta 1,51 euros y el del diésel hasta 1,67 euros. Aun así, el precio sigue siendo alto de modo que, aunque la rebaja alivie algo el golpe, el gasto en carretera seguirá siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza de estas vacaciones.
Conducir mejor también es gastar menos
Una de las formas más eficaces de ahorrar combustible no está tanto en la gasolinera como en la forma de conducir. Mantener una velocidad constante, evitar acelerones y frenazos bruscos y usar marchas largas cuando sea posible ayuda a reducir de forma clara el consumo.
En carretera, además, activar el control de crucero si el tráfico lo permite puede ayudar a mantener un ritmo más eficiente. Estas recomendaciones forman parte de la conducción eficiente que desde hace años promueven los organismos públicos de energía y tráfico.
También conviene planificar bien el viaje antes de salir. Revisar la ruta, evitar horas punta y consultar el estado del tráfico puede impedir atascos largos, uno de los grandes enemigos del ahorro. Cada parada innecesaria, cada retención y cada cambio brusco de ritmo hace que el depósito se vacíe antes.
Cuatro gestos que ayudan a gastar menos gasolina
El precio del combustible seguirá en el centro del viaje
La incertidumbre sobre la guerra y sobre la evolución del mercado del petróleo hace difícil anticipar si los carburantes seguirán subiendo o si tenderán a relajarse.
Reuters recoge que, aunque esta semana el Brent ha corregido algo, el mercado sigue muy tensionado y los analistas incluso contemplan escenarios de nuevas alzas si el conflicto se prolonga.
Con ese panorama, el ahorro en carretera dependerá este año de una mezcla de fiscalidad, contexto internacional y hábitos al volante. La rebaja del IVA da algo de oxígeno, pero no elimina el problema. Para muchos conductores, la mejor manera de abaratar el viaje esta Semana Santa será combinar una buena planificación con una conducción más eficiente.