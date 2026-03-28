Los mejores trucos para ahorrar gasolina en Semana Santa pese a la subida del combustible

La Semana Santa vuelve a coincidir este año con una preocupación añadida para miles de conductores: el precio del combustible. La guerra en Oriente Próximo ha disparado la tensión en los mercados energéticos y ha empujado al alza el petróleo, con un fuerte impacto en la gasolina y el diésel en España.

Ese encarecimiento ya se deja notar en el bolsillo. El INE adelantó este viernes que la inflación de marzo subió al 3,3% y uno de los principales responsables fue precisamente el alza de los combustibles.

El Gobierno reaccionó con un decreto para rebajar temporalmente del 21% al 10% el IVA de los carburantes y reducir también el impuesto de hidrocarburos, una medida que, según sus cálculos, puede abaratar el litro de gasolina 95 hasta 1,51 euros y el del diésel hasta 1,67 euros. Aun así, el precio sigue siendo alto de modo que, aunque la rebaja alivie algo el golpe, el gasto en carretera seguirá siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza de estas vacaciones.

Conducir mejor también es gastar menos

Una de las formas más eficaces de ahorrar combustible no está tanto en la gasolinera como en la forma de conducir. Mantener una velocidad constante, evitar acelerones y frenazos bruscos y usar marchas largas cuando sea posible ayuda a reducir de forma clara el consumo.

En carretera, además, activar el control de crucero si el tráfico lo permite puede ayudar a mantener un ritmo más eficiente. Estas recomendaciones forman parte de la conducción eficiente que desde hace años promueven los organismos públicos de energía y tráfico.

También conviene planificar bien el viaje antes de salir. Revisar la ruta, evitar horas punta y consultar el estado del tráfico puede impedir atascos largos, uno de los grandes enemigos del ahorro. Cada parada innecesaria, cada retención y cada cambio brusco de ritmo hace que el depósito se vacíe antes.

Cuatro gestos que ayudan a gastar menos gasolina

1. Antes de salir, revisar la presión de los neumáticos es clave. Circular con menos presión de la recomendable aumenta la resistencia a la rodadura y obliga al motor a consumir más.

2. Lo mismo ocurre con el exceso de carga: viajar con el maletero lleno de más o llevar baca cuando no hace falta penaliza el consumo. Son detalles pequeños, pero acumulados pueden marcar la diferencia en un trayecto largo.

3. El uso del aire acondicionado también influye. En ciudad o a baja velocidad puede elevar el gasto, así que conviene utilizarlo con moderación y ventilar el coche antes de ponerlo al máximo. En autopista, en cambio, viajar con las ventanillas bajadas perjudica la aerodinámica y también puede hacer que el coche gaste más.

4. Otra recomendación útil es llenar el depósito en estaciones de servicio comparando precios antes. En España siguen existiendo diferencias notables entre unas gasolineras y otras, y consultar comparadores o apps especializadas antes de repostar puede suponer varios euros de ahorro en un solo llenado.

El precio del combustible seguirá en el centro del viaje

La incertidumbre sobre la guerra y sobre la evolución del mercado del petróleo hace difícil anticipar si los carburantes seguirán subiendo o si tenderán a relajarse.

Reuters recoge que, aunque esta semana el Brent ha corregido algo, el mercado sigue muy tensionado y los analistas incluso contemplan escenarios de nuevas alzas si el conflicto se prolonga.

Con ese panorama, el ahorro en carretera dependerá este año de una mezcla de fiscalidad, contexto internacional y hábitos al volante. La rebaja del IVA da algo de oxígeno, pero no elimina el problema. Para muchos conductores, la mejor manera de abaratar el viaje esta Semana Santa será combinar una buena planificación con una conducción más eficiente.