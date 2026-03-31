Música

Muere Jesús Sanz "El Chepas" fundador de la banda segoviana Lujuria

Jesús Sanz ha fallecido este lunes 30 de marzo a los 61 años a causa de un cáncer, según ha anunciado Óscar Sancho, vocalista y miembro del grupo.

Muere Jesús Sanz "El Chepas" fundador de la banda segoviana Lujuria
Jesús Sanz, el chepas Foto: Lujuria
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

31 Marzo 2026 16:46

Jesús Sanz, conocido en la escena del heavy metal como "Chepas", fue durante más de tres décadas una de las piezas esenciales de Lujuria. Guitarrista, fundador y alma del grupo segoviano, su figura estuvo unida desde el principio a una banda que se convirtió en una referencia del metal español tanto por su sonido como por su discurso combativo.

Lujuria nació en Segovia a comienzos de los años noventa y, según las crónicas publicadas tras su fallecimiento, acumulaba ya 36 años de trayectoria sobre los escenarios. En todo ese tiempo, el grupo mantuvo una actividad constante, con giras, discos y una presencia muy reconocible dentro del rock duro nacional, hasta el punto de haber iniciado ya su nueva gira en este mismo 2026.

Más allá de su papel como músico, "Chepas" era uno de esos nombres inseparables de la identidad del grupo. Su muerte no solo golpea a los seguidores de Lujuria, sino también a una escena que lo veía como parte del núcleo histórico del heavy castellano.

"Hasta que nos volvamos a ver querido Chepas"

La noticia fue comunicada por Óscar Sancho, vocalista de Lujuria, a través de un mensaje en redes sociales en el que confirmó el fallecimiento de Jesús Sanz, "Chepas". El cantante trasladó así públicamente la pérdida de uno de los miembros históricos y fundadores de la banda, una figura muy vinculada a la identidad del grupo desde sus inicios.

El mensaje, difundido con un tono de enorme carga emocional, sirvió para trasladar de forma directa el impacto de la pérdida entre seguidores, compañeros de profesión y personas cercanas al grupo. A partir de esa publicación, comenzaron a multiplicarse las reacciones de despedida hacia un músico considerado una de las piezas clave en la historia de Lujuria.

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