Estos son los supermercados que abren en Semana Santa 2026 y el horario de Mercadona

La Semana Santa vuelve a coincidir con millones de desplazamientos por toda España y, con ellos, con una duda muy repetida cada año: qué supermercados estarán abiertos durante los festivos.

En 2026, además, el calendario no será igual en todas las comunidades, ya que algunas celebran el Jueves Santo y otras dan más peso al Lunes de Pascua. Esa diferencia hace que los horarios cambien según la cadena, el territorio e incluso el tipo de tienda.

Por eso, aunque muchas marcas mantienen una política general de apertura, la recomendación sigue siendo comprobar cada establecimiento concreto antes de hacer la compra.

Mercadona: cierre en festivos y apertura normal donde no sea fiesta

Mercadona mantiene en líneas generales su política habitual: no abrirá ni en festivos ni en domingo. Eso significa que, en la mayor parte de España, los clientes tendrán que hacer la compra antes de la tarde del miércoles, cuando los supermercados cerrarán a las 21.30 horas con horario normal.

La excepción está en aquellas comunidades donde el Jueves Santo no es festivo, como Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde las tiendas abrirán con normalidad. También lo harán el sábado en toda España, mientras que en las autonomías donde se celebra el Lunes de Pascua volverán a cerrar ese día.

Horarios de otros supermercados. CC

Carrefour, Lidl, Dia y Aldi: horarios más flexibles

Carrefour seguirá siendo una de las cadenas con más flexibilidad durante estas fechas. Aun así, la apertura dependerá de cada centro y de la autorización comercial de cada zona. Su horario habitual en domingos y festivos suele ir de 9.00 a 22.00 horas, aunque algunas tiendas incluso operan las 24 horas.

En Lidl ocurre algo parecido: algunos establecimientos abrirán y otros no, según la ubicación. En los casos en los que sí levanten la persiana, lo habitual es que lo hagan con horario reducido, normalmente hasta media tarde.

Día también suele abrir en festivos con jornada recortada, aunque muchas de sus tiendas son franquicias y pueden variar su funcionamiento.

En el caso de Aldi, lo esperado es que mantenga aperturas parciales con cierre antes de la hora habitual.

La recomendación: revisar tienda por tienda

Con un calendario festivo distinto según la comunidad y horarios diferentes según la cadena, la mejor opción es comprobar el buscador oficial de cada supermercado antes de salir de casa. Esta Semana Santa, más que nunca, la organización puede evitar compras de última hora con la persiana bajada.