Los Replicantes
Buscar

Noticias

Detenida la pareja del violador de Llíria por intentar envenenarlo con pastillas

La mujer fue arrestada tras el ingreso del hombre en el hospital de Llíria, donde llegó con síntomas de intoxicación.

Detenida la pareja del violador de Llíria por intentar envenenarlo con pastillas
El detenido como violador de Llíria Foto: Captura
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

11 Febrero 2026 16:17 (hace 6 horas)

La pareja del hombre señalado como violador confeso de menores en Llíria fue detenida este martes por la Guardia Civil, acusada de un intento de asesinato tras presuntamente administrarle pastillas en el desayuno del lunes. Según el relato, la mujer habría mezclado varias pastillas de un medicamento que ella tiene prescrito.

Vídeos Los Replicantes

Durante horas, el hombre presentó vómitos y un claro empeoramiento. Al creer que podía estar agonizando, la mujer acabó llamando a los servicios sanitarios para pedir ayuda.

La detención se produjo al día siguiente, cuando la mujer contactó con los agentes para entregarse por el presunto intento de homicidio. Según su versión, tomó la decisión después de que el hombre le confesara que había abusado sexualmente del hijo de una mujer a la que acogieron en su casa y al que, tras haberlo criado, se referían como "su nieto".

¿Cuándo estalla el caso?

El caso estalló a comienzos de mayo de 2024, cuando el investigado, de 69 años en ese momento, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil en Llíria y reconoció ante los agentes agresiones sexuales cometidas durante décadas contra menores de su entorno. Tras esa declaración, y después de que se activara el contacto con las víctimas para formalizar las denuncias, fue detenido y puesto a disposición judicial. El Juzgado de guardia acordó entonces su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Sin embargo, no permaneció en prisión. El 14 de junio de 2024, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso de la defensa y le reconoció la libertad provisional al considerar que no se apreciaba riesgo de fufa y que existían medidas cautelares "menos gravosas" para garantizar el procedimiento. Entre esas medidas, se fijaron comparecencias periódicas (firmas en sede judicial) y una orden de alejamiento respecto a una de las víctimas, que todavía era menor.

Con la confesión de esta nueva agresión sexual, ya son siete las víctimas registradas del pederasta, de 71 años: la hija de su pareja, cuando tenía once años; una menor de ocho años en un camping; su cuñada, cuando era menor; y su propia hermana, siendo ambos menores. A estas hay que añadir otras dos jóvenes, cuyos casos ya han prescrito.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
Sale a la luz una brutal revelación del presunto asesino y violador del pequeño Lucca

Sale a la luz una brutal revelación del presunto asesino y violador del pequeño Lucca

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Contenidos que te pueden interesar
Por qué preocupa el avistamiento de un tiburón blanco en Alicante: qué precauciones seguir

Por qué preocupa el avistamiento de un tiburón blanco en Alicante: qué precauciones seguir

Condenado un profesor de guardería por violar a sus alumnos de 2 y 3 años

Condenado un profesor de guardería por violar a sus alumnos de 2 y 3 años

Sale a la luz un documento que vincula el caso Madelaine McCann con Jeffrey Epstein

Sale a la luz un documento que vincula el caso Madelaine McCann con Jeffrey Epstein

Cambios en tiendas de ropa y calzado en Europa: un nuevo formato desde el 19 de julio

Cambios en tiendas de ropa y calzado en Europa: un nuevo formato desde el 19 de julio

Detenida la pareja del violador de Llíria por intentar envenenarlo con pastillas

Detenida la pareja del violador de Llíria por intentar envenenarlo con pastillas

Muere el influencer Xisco Quesada a los 28 años

Muere el influencer Xisco Quesada a los 28 años

Confirmado por la OCU: estos son los mejores bombones en San Valentín

Confirmado por la OCU: estos son los mejores bombones en San Valentín

Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 28 de febrero

Adiós El Corte Inglés: cierra este histórico centro comercial el 28 de febrero