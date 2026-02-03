Los Replicantes
Buscar

Noticias

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

La Policía Nacional lanza una alerta por una estafa que prolifera en el entorno digital y ofrece consejos para evitar problemas.

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa
Estafa digital Foto: Envato Elements
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

03 Febrero 2026 16:04 (hace 9 horas)

Alerta Policía Nacional. Las autoridades han lanzado una alerta ante la nueva estafa que se está llevando a cabo en España y que puede comprometer millones e datos personales y bancarios.

Vídeos Los Replicantes

La estafa comienza cuando el usuario recibe una notificación que remite a la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque resulta algo sospechosa. Se informa en ella de que "existe una infracción de tráfico pendiente del pago a su nombre".

Todo es mentira y la intención es acceder a los datos personales y bancarios de las víctimas. Para lograrlo, presionan a las víctimas con advertencias en mensaje de SMS para que el destinatario crea que realmente la DGT ha contactado con él.

Los estafadores fingen ser la DGT para intentar ganarse la confianza de sus víctimas
Los estafadores fingen ser la DGT para intentar ganarse la confianza de sus víctimas Envato Elements

Pero la realidad es que este tipo de avisos no incluyen fotografías ni información de la matrícula del vehículo sancionado y, con gran probabilidad, tampoco con el nombre del propietario del vehículo.

Robo de datos sensibles

El mensaje que reciben las víctimas incluye un link. Cuando se pincha en ese enlace, arranca la estafa, ya que en la página web se persuade a la víctima para introducir todos los datos para pagar la supuesta sanción.

A pesar de que este link por sí solo no es peligroso, caer en la estafa puede tener graves consecuencias. Dentro de este enlace se pedirán datos personales, como el DNI, correo electrónico o contraseñas. Además, se puede exigir el número de la cuenta bancaria con su código PIN y la clave de seguridad. Estos datos se piden bajo la premisa de realizar un pago digital a la DGT para la sanción.

Si la víctima cae en la estafa y brinda todos sus datos, los ciberdelincuentes tendrán acceso libre a su identidad, llegando a poder vaciar rápidamente las cuentas del propietario, abrir préstamos, cancelar o iniciar suscripciones...

Para evitar estos problemas, la Policía Nacional lanza varios consejos. Primero, recuerda que la DGT no comunica sanciones o expedientes a través de mensajes SMS. Se puede leer el contenido, pero nunca pinchar en los enlaces, ya que corremos el riesgo de caer en la estafa.

La segunda advertencia de la Policía Nacional es evitar entrar a cualquier tipo de enlace enviado por SMS, ya sea de la DGT o cualquier entidad bancaria o empresa de la que se tengan sospechas.

Si existe alguna duda sobre la veracidad del mensaje, se recomienda acceder al portal web oficial de la entidad, como la página de la DGT, para verificar si hay realmente una infracción. Después de comprobar que la información del mensaje es falsa, se recomienda eliminar el mensaje y nunca ofrecer nada de información que caiga en malas manos.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

Detenida la dueña y el anestesista que sedó a la menor que murió en una clínica dental de Alzira

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

En libertad Sinéad Kavanagh: luchadora de MMA acusada de agredir a su mujer en Canarias

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

Qué hago con las etiquetas de los paquetes de mi compra online: alerta Policía Nacional

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Contenidos que te pueden interesar
Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Cuántas monedas de un céntimo deben aceptar en un bar: confirmado por el Banco de España

Cuántas monedas de un céntimo deben aceptar en un bar: confirmado por el Banco de España

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

Muere el influencer y culturista Bi Jiaqi a los 26 años

De qué ha muerto el periodista y escritor Carlos Hernández a los 57 años

De qué ha muerto el periodista y escritor Carlos Hernández a los 57 años

Confirmado por la OCU: estas son las mejores pizzas del supermercado en 2026

Confirmado por la OCU: estas son las mejores pizzas del supermercado en 2026

Un turista muere atacado por un elefante salvaje en el parque Khao Yai, en Tailandia

Un turista muere atacado por un elefante salvaje en el parque Khao Yai, en Tailandia

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

El forense declara homicidio la muerte de Alex Pretti tras disparos de agentes del ICE

Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...

Cuándo se cobra el paro en febrero de 2026: fechas en Caixabank, BBVA, Santander...