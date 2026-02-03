Alerta Policía Nacional: si recibes este mensaje de la DGT estás sufriendo una estafa

Alerta Policía Nacional. Las autoridades han lanzado una alerta ante la nueva estafa que se está llevando a cabo en España y que puede comprometer millones e datos personales y bancarios.

La estafa comienza cuando el usuario recibe una notificación que remite a la Dirección General de Tráfico (DGT), aunque resulta algo sospechosa. Se informa en ella de que "existe una infracción de tráfico pendiente del pago a su nombre".

Todo es mentira y la intención es acceder a los datos personales y bancarios de las víctimas. Para lograrlo, presionan a las víctimas con advertencias en mensaje de SMS para que el destinatario crea que realmente la DGT ha contactado con él.

Los estafadores fingen ser la DGT para intentar ganarse la confianza de sus víctimas Envato Elements

Pero la realidad es que este tipo de avisos no incluyen fotografías ni información de la matrícula del vehículo sancionado y, con gran probabilidad, tampoco con el nombre del propietario del vehículo.

Robo de datos sensibles

El mensaje que reciben las víctimas incluye un link. Cuando se pincha en ese enlace, arranca la estafa, ya que en la página web se persuade a la víctima para introducir todos los datos para pagar la supuesta sanción.

A pesar de que este link por sí solo no es peligroso, caer en la estafa puede tener graves consecuencias. Dentro de este enlace se pedirán datos personales, como el DNI, correo electrónico o contraseñas. Además, se puede exigir el número de la cuenta bancaria con su código PIN y la clave de seguridad. Estos datos se piden bajo la premisa de realizar un pago digital a la DGT para la sanción.

Si la víctima cae en la estafa y brinda todos sus datos, los ciberdelincuentes tendrán acceso libre a su identidad, llegando a poder vaciar rápidamente las cuentas del propietario, abrir préstamos, cancelar o iniciar suscripciones...

Para evitar estos problemas, la Policía Nacional lanza varios consejos. Primero, recuerda que la DGT no comunica sanciones o expedientes a través de mensajes SMS. Se puede leer el contenido, pero nunca pinchar en los enlaces, ya que corremos el riesgo de caer en la estafa.

La segunda advertencia de la Policía Nacional es evitar entrar a cualquier tipo de enlace enviado por SMS, ya sea de la DGT o cualquier entidad bancaria o empresa de la que se tengan sospechas.

Si existe alguna duda sobre la veracidad del mensaje, se recomienda acceder al portal web oficial de la entidad, como la página de la DGT, para verificar si hay realmente una infracción. Después de comprobar que la información del mensaje es falsa, se recomienda eliminar el mensaje y nunca ofrecer nada de información que caiga en malas manos.