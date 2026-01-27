Sale a la luz el móvil del brutal asesinato de un joven a puñaladas en Madrid Río

Conmoción en Madrid por el brutal asesinato de un joven hondureño en una zona boscosa de Madrid Río. La víctima tenía tan solo 21 años y su cuerpo apareció alrededor de las 08:30 horas cuando un vecino paseaba con su perro por la zona. El perro halló el cuerpo en una zona apartada y avisó rápidamente a los servicios de emergencias.

El cuerpo del joven evidenciaba una muerte violenta con alevosía, ya que estaba cosido a puñaladas y completamente ensangrentado, en una zona ajardinada y reservada del parque.

La Policía y los sanitarios llegaron rápidamente al lugar de los hechos, aunque no se intentó reanimar a la víctima porque se pudo comprobar que ya llevaba varias horas muerta.

El cuerpo del joven fue hallado en el entorno de Madrid Río CC

El cuerpo fue localizado boca arriba y completamente rodeado de un charco de sangre. El joven portaba un abrigo de color blanco y estaba junto a un bloque de hormigón que rodea un respiradero de la M-30, tan solo con un abono transporte en el bolsillo.

El móvil que barajan los investigadores: qué hay detrás del crimen de Madrid Río

El Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional se ha encargado de la investigación y tiene ahora la tarea de esclarecer todos los hechos. Se ha confirmado que el joven no era una persona en situación de sinhogarismo, aunque no hay certeza absoluta sobre las circunstancias del crimen.

Los policías acordonaron rápidamente la zona y se garantizó que se preservase la integridad del espacio. Sin embargo, no se logró encontrar el arma del crimen tras una minuciosa inspección.

Al tratarse de un crimen perpetrado con arma blanca, se sospecha que pudiera tratarse de un robo, ya que la víctima no portaba ningún objeto de valor. Pero también se baraja una posible pelea, aunque sería algo extraordinario para la zona, que se califica de tranquila y segura.