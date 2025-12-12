Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

El brutal asesinato del pequeño Lucca en Garrucha (Almería) a los 4 años ha causado conmoción. El cuerpo del menor fue localizado con signos de violencia sexual y física en una playa, por lo que se ha detenido a su madre y su actual pareja (que no era el padre) como principales sospechosos.

Las primeras pesquisas de la investigación indican que el menor sufría malos tratos habituales en el entorno del hogar. En redes sociales han circulado vídeos en los que el detenido aparece maltratando al pequeño en la vía pública. Su madre tenía también antecedentes relacionados.

El entorno escolar apunta a que el pequeño acudía a clase, si es que lo hacía porque sus ausencias eran frecuentes, con habituales moratones, golpes y evidencias de posible violencia física.

A pesar de que la madre del menor contaba con un entorno sólido en la zona, incluyendo a sus padres y también al progenitor del pequeño, en ningún momento se optó por derivar la custodia hacia ellos.

Bajo investigación

Por todos estos motivos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado una investigación interna para revisar todas las denuncias y actuaciones vinculadas a este caso para estudiar cualquier posible "laguna" en su protección.

Fernández ha lamentado nuevamente la muerte del pequeño Lucca y ha asegurado que la compleja situación intrafamiliar en la que se encontraba el menor antes de su asesinato estaba bajo el amparo judicial.

Durante una intervención ante los medios, ha afirmado que en octubre se celebró un juicio rápido a raíz de su denuncia, que derivó en una condena por violencia de género contra el supuesto asesino y una orden de alejamiento, que permitió una protección judicial.

"Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el menor y si hay cualquier laguna o cuestión que no se ha ajustado al cien por cien para velar por él, se mirará para evitar cualquier otra situación similar", ha explicado, a la vez que indica que se tomarán todas las medidas necesarias si algo falló.

Por este motivo, se buscará comprobar si se produjo cualquier tipo de error en la cadena de custodia de los intereses del menor. Se trata de hallar situaciones "anómalas o negligentes" en la gestión de la denuncia previa para, dado el caso, activar los procedimientos oportunos.

Primeras pesquisas

Las primeras pesquisas del caso recogen que el acusado habría golpeado y agredido sexualmente al menor el 3 de diciembre cuando estaba solo con él. Su muerte se produjo alrededor de las 15:30, el hombre habría ejercido malos tratos habituales contra el menor y se habrían realizado con el "conocimiento" de la madre, a pesar de la orden de alejamiento.

Después de la muerte, los investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker situado en la playa de Garrucha, donde fue localizado posteriormente. El juzgado mantiene a la madre en prisión provisional comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados.