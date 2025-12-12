Los Replicantes
Buscar

Noticias

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

La Justicia busca posibles responsabilidades en el caso del pequeño Lucca, brutalmente asesinado en Garrucha a los 4 años.

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería
Menor Garrucha Almería Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

12 Diciembre 2025 12:58 (hace 7 horas)

El brutal asesinato del pequeño Lucca en Garrucha (Almería) a los 4 años ha causado conmoción. El cuerpo del menor fue localizado con signos de violencia sexual y física en una playa, por lo que se ha detenido a su madre y su actual pareja (que no era el padre) como principales sospechosos.

Vídeos Los Replicantes

Las primeras pesquisas de la investigación indican que el menor sufría malos tratos habituales en el entorno del hogar. En redes sociales han circulado vídeos en los que el detenido aparece maltratando al pequeño en la vía pública. Su madre tenía también antecedentes relacionados.

El entorno escolar apunta a que el pequeño acudía a clase, si es que lo hacía porque sus ausencias eran frecuentes, con habituales moratones, golpes y evidencias de posible violencia física.

A pesar de que la madre del menor contaba con un entorno sólido en la zona, incluyendo a sus padres y también al progenitor del pequeño, en ningún momento se optó por derivar la custodia hacia ellos.

Bajo investigación

Por todos estos motivos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado una investigación interna para revisar todas las denuncias y actuaciones vinculadas a este caso para estudiar cualquier posible "laguna" en su protección.

Fernández ha lamentado nuevamente la muerte del pequeño Lucca y ha asegurado que la compleja situación intrafamiliar en la que se encontraba el menor antes de su asesinato estaba bajo el amparo judicial.

Durante una intervención ante los medios, ha afirmado que en octubre se celebró un juicio rápido a raíz de su denuncia, que derivó en una condena por violencia de género contra el supuesto asesino y una orden de alejamiento, que permitió una protección judicial.

"Vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el menor y si hay cualquier laguna o cuestión que no se ha ajustado al cien por cien para velar por él, se mirará para evitar cualquier otra situación similar", ha explicado, a la vez que indica que se tomarán todas las medidas necesarias si algo falló.

Por este motivo, se buscará comprobar si se produjo cualquier tipo de error en la cadena de custodia de los intereses del menor. Se trata de hallar situaciones "anómalas o negligentes" en la gestión de la denuncia previa para, dado el caso, activar los procedimientos oportunos.

Primeras pesquisas

Las primeras pesquisas del caso recogen que el acusado habría golpeado y agredido sexualmente al menor el 3 de diciembre cuando estaba solo con él. Su muerte se produjo alrededor de las 15:30, el hombre habría ejercido malos tratos habituales contra el menor y se habrían realizado con el "conocimiento" de la madre, a pesar de la orden de alejamiento.

Después de la muerte, los investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker situado en la playa de Garrucha, donde fue localizado posteriormente. El juzgado mantiene a la madre en prisión provisional comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga y la gravedad de los delitos investigados.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

Sale a la luz la identidad de los detenidos por el asesinato del pequeño Lucca en Almería

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

La brutal violación y asesinato del pequeño Lucca en Almería: apuntan a madre y pareja

Detenida la madre de un niño de cuatro años encontrado muerto en plena playa de Almería

Detenida la madre de un niño de cuatro años encontrado muerto en plena playa de Almería

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Muere un militar y otro resulta herido en la explosión de una granada en Viator (Almería)

Contenidos que te pueden interesar
AEMET alerta: la borrasca Emilia impactará en todas estas zonas de España

AEMET alerta: la borrasca Emilia impactará en todas estas zonas de España

La Guardia Civil cierra 26 grandes supermercados: comida caducada, robos y explotación

La Guardia Civil cierra 26 grandes supermercados: comida caducada, robos y explotación

Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años

Muere la influencer Mary Magdalene a los 33 años

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Adiós Shein: la UE impone esta tasa y disparará sus precios

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

Sale a la luz la intención del laboratorio señalado por la peste porcina africana

De qué ha muerto el actor Adolfo Fernández ('Águila Roja') a los 67 años

De qué ha muerto el actor Adolfo Fernández ('Águila Roja') a los 67 años

Eva Caliza: "Mi música es una forma de sacar a la luz la versión de mí que quiero ser"

Eva Caliza: "Mi música es una forma de sacar a la luz la versión de mí que quiero ser"

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería

Sale a la luz una brutal revelación sobre el caso del menor violado y asesinado en Almería