Los Replicantes
Buscar

Política

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

El caso Epstein adopta un importante giro ante una sorprendente revelación que pone el foco sobre el presidente de Estados Unidos.

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el magnate Jeffrey Epstein Foto: The White House | CC (Los Replicantes)
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

24 Diciembre 2025 17:21 (hace 8 horas)

Salen a la luz nuevos documentos sobre el archivo del pedófilo y empresario Jeffrey Epstein. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece como uno de los principales señalados en una nueva publicación de estos datos.

Vídeos Los Replicantes

Se trata de la tercera entrega, en al que el Departamento de Justicia revela 11.000 nuevos documentos en los que se certifica que Donald Trump voló, al menos, en ocho ocasiones en el avión de Epstein, el 'Lolita Express'. Luego se han ampliado más detalles.

Entre los documentos, destaca uno elaborado por el FBI repleto de palabras tachadas que recoge una acusación de violación contra el presidente de Estados Unidos. La acusación, de naturaleza indirecta, parte del testimonio de un conductor de limusina que la interpuso tras escuchar la confesión de una mujer que afirmaba haber sido violada por Donald Trump.

Donald Trump aparece mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein
Donald Trump aparece mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein The White House

El conductor explica que llevo en 1995 a Donald Trump en su limusina, donde le escuchó sobre "abusar de una mujer". "Recogí al presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a abusar de una chica", explicaba.

El mismo conductor señala después que tuvo una conversación con una mujer en el que salió a la palestra el nombre del presidente de Estados Unidos. Según su relato, la mujer se quedó "helada" y aseguró que tanto Trump como Jeffrey Epstein la violaron.

"Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo. No puedo llamar a la Policía porque me van a matar'". Finalmente, la chica habría aparecido muerta tiempo después, sin acreditarse si fue un suicidio o asesinato.

Archivos secretos

Los materiales difundidos incluyen archivos que aluden a viajes y relaciones sociales de Jeffrey Epstein con diversas figuras de poder, incluyendo referencias a jet privados compartidos con la socialité británica Gishlaine Maxwell, antigua colaboradora, así como menciones a personalidades políticas relevantes de décadas pasadas.

El nuevo lote de documentos también incluye detalles sobre individuos nombrados como ejecutores del testamento de Epstein en versiones antiguas de su última voluntad, como Jes Staley, ex directivo bancario, y Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, aunque ambos niegan haber aceptado esos roles.

Además, han emergido descripciones de miles de imágenes incautadas en propiedades vinculadas a Jeffrey Epstein, incluyendo fotografías delicadas y grabaciones de vigilancia, algunas de ellas publicadas con medidas para proteger la identidad de las víctimas.

Lo más compartido

  1. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  2. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  3. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  4. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  5. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  6. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. ¿Cuáles son las nuevas normas de la DGT para los conductores mayores de 65 años?
Artículos relacionados
El príncipe Andrés utiliza un acuerdo de silencio para evitar los cargos de abuso sexual

El príncipe Andrés utiliza un acuerdo de silencio para evitar los cargos de abuso sexual

Salen a la luz los famosos españoles que aparecen en la lista de Jeffrey Epstein

Salen a la luz los famosos españoles que aparecen en la lista de Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, ex de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores

Ghislaine Maxwell, ex de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores

Un sicario asesina a tiros al hijo de la jueza que investiga el caso Epstein

Un sicario asesina a tiros al hijo de la jueza que investiga el caso Epstein

Contenidos que te pueden interesar
Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

Piden ayuda para localizar a Ruaridh Tanner: desaparecido en Nerja hace más de dos meses

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

¿Cuánto cobran los concursantes de 'La Casa de los Gemelos 2'? Falete, Marrash, Patica...

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Alerta alimentaria: retiran este plato preparado del supermercado por salmonella

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Sale a la luz un nuevo informe de la muerte del pequeño Lucca en Almería: giro en el caso

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Cuándo emiten el discurso del rey Felipe VI: horarios y dónde verlo por Navidad 2025

Muere la influencer Maria Gules a los 27 años

Muere la influencer Maria Gules a los 27 años

Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...

Cuándo cierran centros comerciales en Nochebuena y Navidad 2025: El Corte Inglés, Zara...