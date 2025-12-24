Salen a la luz archivos de Epstein: Trump habría violado a una mujer que apareció muerta

Salen a la luz nuevos documentos sobre el archivo del pedófilo y empresario Jeffrey Epstein. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece como uno de los principales señalados en una nueva publicación de estos datos.

Se trata de la tercera entrega, en al que el Departamento de Justicia revela 11.000 nuevos documentos en los que se certifica que Donald Trump voló, al menos, en ocho ocasiones en el avión de Epstein, el 'Lolita Express'. Luego se han ampliado más detalles.

Entre los documentos, destaca uno elaborado por el FBI repleto de palabras tachadas que recoge una acusación de violación contra el presidente de Estados Unidos. La acusación, de naturaleza indirecta, parte del testimonio de un conductor de limusina que la interpuso tras escuchar la confesión de una mujer que afirmaba haber sido violada por Donald Trump.

Donald Trump aparece mencionado en los archivos de Jeffrey Epstein The White House

El conductor explica que llevo en 1995 a Donald Trump en su limusina, donde le escuchó sobre "abusar de una mujer". "Recogí al presidente en 1995. Durante el trayecto tuvo conversaciones en su móvil muy preocupantes. Trump pronunciaba constantemente el nombre 'Jeffrey' e hizo referencia a abusar de una chica", explicaba.

El mismo conductor señala después que tuvo una conversación con una mujer en el que salió a la palestra el nombre del presidente de Estados Unidos. Según su relato, la mujer se quedó "helada" y aseguró que tanto Trump como Jeffrey Epstein la violaron.

"Cuando hablé de Trump, ella se puso pálida y me dijo: 'El me violó, Trump me violó junto con Jeffrey Epstein. Una mujer con un nombre gracioso me llevó a un hotel elegante y ahí es donde pasó todo. No puedo llamar a la Policía porque me van a matar'". Finalmente, la chica habría aparecido muerta tiempo después, sin acreditarse si fue un suicidio o asesinato.

Archivos secretos

Los materiales difundidos incluyen archivos que aluden a viajes y relaciones sociales de Jeffrey Epstein con diversas figuras de poder, incluyendo referencias a jet privados compartidos con la socialité británica Gishlaine Maxwell, antigua colaboradora, así como menciones a personalidades políticas relevantes de décadas pasadas.

El nuevo lote de documentos también incluye detalles sobre individuos nombrados como ejecutores del testamento de Epstein en versiones antiguas de su última voluntad, como Jes Staley, ex directivo bancario, y Lawrence Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, aunque ambos niegan haber aceptado esos roles.

Además, han emergido descripciones de miles de imágenes incautadas en propiedades vinculadas a Jeffrey Epstein, incluyendo fotografías delicadas y grabaciones de vigilancia, algunas de ellas publicadas con medidas para proteger la identidad de las víctimas.