Sale a la luz una brutal revelación del presunto asesino y violador del pequeño Lucca

La justicia investiga la brutal muerte del pequeño Lucca en Garrucha (Almería) en un crimen que ha conmocionado a todo el país.

Juan David, detenido e investigado por el crimen del pequeño Lucca en Garrucha Foto: RRSS
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

19 Diciembre 2025 17:00 (hace 2 horas)

Salen a la luz nuevos detalles sobre el crimen de Garrucha (Almería), la violación y asesinato del pequeño Lucca a los 4 años. En el marco de la investigación se ha detenido a su madre y a su actual pareja (que no es el padre del menor). Este último, Juan David R.C., está acusado de haber violado y asesinado presuntamente al pequeño.

El acusado niega todas las acusaciones y ha solicitado recientemente nuevas pruebas, ya que alega que fue un homicidio imprudente derivado de un "ritual de sanación fallido" que derivó en una tragedia. Los medios locales de Almería revelan ahora la declaración con la que intenta eludir la acusación de asesinato.

Cabe recordar que las pruebas recabadas en la investigación evidencian que Juan David caminó junto a la madre del menor con su cuerpo hasta abandonarlo en la playa. Después. los dos acusados se separaron pero, sin que ella lo supiera, el principal acusado se marchó a una agencia de viajes, sacó un billete de autobús al día siguiente e intentó viajar a Madrid.

Algunos vecinos grabaron vejaciones al menor en plena vía pública
Algunos vecinos grabaron vejaciones al menor en plena vía pública Captura

Ella, que no tenía ninguna constancia de que le iba a engañar, no adoptó mayores precauciones. Juan David aprovechó esta circunstancia para llamar al 112, marcharse a la Policía Local fingiendo que no encontraba a la madre y el menor desde el día anterior y afirmando que les había hablado del búnker sin tener mayor conocimiento. La Guardia Civil certificó que todo era mentira cuando la madre de Lucca le escribió un mensaje: "Te espero donde me dejaste".

"Nunca le haría eso"

Ahora, el acusado intenta negar cualquier abuso sexual a la víctima, que tan solo tenía cuatro años de edad: "Nunca violaría a Lucca, nunca le haría eso", ha declarado ante el tribunal que investiga el escalofriante asesinato.

El problema es que la declaración del acusado ante el juez no cuadra con las pruebas forenses que dictaminan que el menor murió tras sufrir un shock hipovolémico, con desgarro hepático y politraumatismo abdominal.

En cuanto a lo ocurrido durante el día de la muerte del menor, Juan David alega que el pequeño Lucca llevaba varios días encontrándose mal. A pesar de la situación de malestar del pequeño, ni su madre ni él decidieron llevarlo al médico.

La defensa alega que el fallecimiento del menor se debió a la existencia de problemas de salud previos que podrían haber influido en su situación. Por este motivo defiende que los padres optaron por no contactar con un médico y reclaman calificar los hechos como homicidio imprudente y no como asesinato.

El abogado del acusado, Manuel Martínez Amate, asegura que su cliente indica que el menor falleció por unos problemas intestinales o estomacales previos que arrastraba desde hacía unos diez días. Además, afirma que no contactaron con médicos para evitar que las autoridades descubrieran que habían reanudado la convivencia quebrantando una orden de alejamiento.

