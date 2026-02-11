Ayuso premia a Estados Unidos y equipara a México con dictaduras en un acto en Florida

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino por vídeo en la "Hispanic Prosperity Gala", celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump. En su mensaje, la dirigente madrileña cargó contra varios gobiernos latinoamericanos y habló de "narcoestados" impulsados por "dictadores de ultraizquierda", en un pasaje en el que equiparó al Ejecutivo de Claudia Sheinbaum con las dictaduras de Cuba y Nicaragua.

En paralelo, Ayuso anunció que Madrid concederá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a Estados Unidos, coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia, un reconocimiento que justificó como símbolo del "mundo libre" y que presentó como parte de la proyección exterior del Ejecutivo regional.

El evento, organizado por Latino Wall Street, ha sido descrito en crónicas como una cita vinculada al entorno político y cultural del universo MAGA. Entre los nombres citados por la prensa en relación con la gala figuran Javier Milei y perfiles influyentes del ámbito republicano estadounidense como Marco Rubio, Michael Flynn y Roger Stone.

El mensaje: México, Venezuela y el "faro de la libertad"

La intervención de Ayuso mantuvo un tono duro contra gobiernos de izquierda en Iberoamérica y combinó críticas políticas con llamamientos a un marco de "libertad" frente a lo que considera proyectos autoritarios. En ese contexto, instó a que países como Cuba, Nicaragua y México "rompan sus cadenas" y reclamó "poner fin" a los "narcoestados" que, según sus palabras, estarían implantando dirigentes de "ultraizquierda".

Frente a esas críticas, elogió el giro político en Argentina bajo el mandato de Milei y lo presentó como un ejemplo de cambio de rumbo en la región.

La presidenta dedicó también un tramo del discurso a Venezuela y a la figura de María Corina Machado, a quien situó como referencia de la oposición. Ayuso denunció el éxodo de "más de ocho millones" de personas y afirmó: "La libertad de Venezuela es la herida más importante que tenemos que curar... el comunismo le ha arrebatado todo a los venezolanos".

Visión de Madrid y política migratoria

Ayuso aprovechó el foro para proyectar la imagen de Madrid como "tierra de libertad y prosperidad" y como "casa al otro lado del Atlántico" para quienes se identifican con la Hispanidad.

En materia migratoria, la dirigente suele diferenciar entre perfiles y orígenes: por un lado, ha defendido la inmigración latinoamericana como ciudadanía de "pleno derecho" y la ha vinculado a la prosperidad regional. Por otro, en declaraciones previas sobre inmigración procedente de países de mayoría musulmana ha utilizado marcos discursivos centrados en advertencias demográficas y de seguridad, asociándolos a riesgos para el modelo de libertades. En esa línea, volvió a marcar distancia con el Gobierno de Pedro Sánchez y su política migratoria.

Reconocimiento diplomático: Medalla Internacional a Estados Unidos

El anuncio de la Medalla Internacional a Estados Unidos fue uno de los ejes institucionales del mensaje. Ayuso lo justificó por el papel del país como "principal faro del mundo libre" y lo vinculó al 250º aniversario de la Declaración de Independencia. Además, señaló que Estados Unidos será el país invitado en la fiesta de la Hispanidad de 2026.

En paralelo a la repercusión internacional del acto, el discurso y el reconocimiento generaron críticas en la oposición madrileña, que cuestionó tanto el tono de las declaraciones como el contexto del homenaje.