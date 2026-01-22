Los Replicantes
El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

La dura línea migratoria de Trump provoca tensión en escuelas de Minnesota tras actuaciones del ICE que afectan a cuatro estudiantes.

Menor detenido por el ICE en Estados Unidos Foto: Courtesy of Columbia Heights Public Schools | Captura (Los Replicantes)
Ainhoa Pino

22 Enero 2026 14:21 (hace 7 horas)

Cuatro estudiantes del distrito escolar de Columbia Heights, al norte de Minneapolis (Minnesota), han quedado detenidos en manos de agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operativos realizados en las últimas dos semanas, según han denunciado las autoridades educativas del distrito. Entre los menores afectados figuran un niño de 5 años y una niña de 10. Un caso que ha encendido las alarmas en la comunidad escolar por la proximidad de los agentes a rutas y entornos vinculados con el colegio.

La superintendenta (máxima responsable ejecutiva de un distrito escolar), Zena Stenvik, explicó que las actuaciones se produjeron en distintos momentos y puntos del vecindario, incluso cuando algunos alumnos iban y volvían de clase.

El episodio más polémico, según el distrito, ocurrió cuando el menor de 5 años fue interceptado junto a su padre al llegar a casa. Los agentes habrían usado al niño para llamar a la puerta y comprobar si había alguien más dentro del inmueble. Entre los otros casos se citan la detención de un estudiante de 17 años camino de la escuela, otra alumna de 17 años arrestada junto a su madre y la niña de 10 años interceptada mientras caminaba hacia el colegio.

Por qué ocurre ahora: el giro migratorio de Trump y el fin de las "zonas sensibles"

Donald Trump ha intensificado su política migratoria en Estados Unidos
Donald Trump ha intensificado su política migratoria en Estados Unidos The White House

En buena parte, este tipo de operativos se entiende por el cambio de enfoque impulsado por la Administración de Donald Trump en materia migratoria. En enero de 2025, el Gobierno retiró la guía que limitaba las actuaciones del ICE en "lugares sensibles" (como escuelas, hospitales o iglesias) y la sustituyó por un criterio más discrecional. Eso amplía el margen para actuaciones en entornos escolares y explica por qué distritos como Columbia Heights denuncian presencia de agentes cerca de colegios y rutas de autobús.

A su vez, organizaciones y analistas señalan que la política migratoria actual ha reforzado una estrategia de mayor detención y expulsión acelerada en determinados supuestos. Esto se amplía incluso a personas sin antecedentes penales, lo que puede afectar a familias con procesos abiertos (como solicitudes de asilo) si el ICE considera que procede su traslado a centros de detención mientras se resuelve su situación.

El caso en Minnesota

Según las autoridades educativas de Columbia Heights, las familias de los cuatro estudiantes afectados tenían caso de asilo activo y ninguna contaba con una orden de deportación. Esto es un matiz relevante, ya que sitúa el episodio en el terreno de procesos migratorios aún abiertos.

El caso que ha provocado mayor indignación es el del niño de 5 años. El abogado de la familia asegura que la familia entró legalmente en el país, que su documentación estaba en regla y que no existía ninguna orden de deportación contra ellos.

Sobre qué ha sido de las familias desde entonces, la información pública es limitada y se señala que las autoridades migratorias no se han pronunciado sobre las detenciones. El ICE ha defendido el operativo, sosteniendo que el objetivo era el adulto y que el menor fue acompañado en todo momento, pero tampoco ofrece una actualización oficial posterior sobre su situación procesal o su paradero.

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales