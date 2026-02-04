Los Replicantes
Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

El informe alerta de un retroceso del estado de derecho y pide a las democracias coordinar una respuesta común.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump Foto: The White House
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

04 Febrero 2026 16:58 (hace 5 horas)

El informe World Report 2026 de Human Rights Watch es un balance anual con el que la organización no gubernamental evalúa la situación de los derechos humanos a escala global. En su introducción, firmada por Philippe Bolopion director ejecutivo de la organización, HRW alerta de que el "sistema mundial de derechos humanos está en peligro" y sostiene que el orden internacional basado en normas "se está haciendo añicos", por lo que reclama una alianza estratégica de gobiernos, sociedad civil y movimientos sociales para frenar la marea autoritaria.

Un sistema global "en peligro" y una recesión democrática

El informe enmarca el momento actual en una "recesión democrática": según HRW, la democracia ha retrocedido a niveles de 1985 en algunas métricas y el 72% de la población mundial vive en contextos de autocracia. En esa lectura, China y Rusia llevan años impulsando una agenda antiliberal, pero la novedad de 2025-2026 es que Donald Trump pasa a ejercer una presión "implacable" sobre el sistema, con impacto dentro y fuera de Estados Unidos.

¿Por qué HRW señala a Trump como el gran factor desestabilizador?

HRW destaca que 2025 marcó un punto de inflexión: en "apenas 12 meses", sostiene, la Administración Trump ha impulsado una ofensiva contra pilares democráticos y contra el orden global basado en normas.

La lista que incluye el informe va desde ataques a la independencia judicial y el uso del poder para intimidar a opositores, medios, universidades y sociedad civil, hasta retrocesos en derechos de las mujeres, obstáculos al aborto, erosión de la privacidad y retirada de protecciones para personas trans e intersexuales.

Ejemplos concretos: migración, uso de la fuerza y giro multilateral

En migración, HRW denuncia condiciones inhumanas y tratos degradantes a migrantes y solicitantes de asilo, y afirma que 32 personas murieron en 2025 bajo custodia de ICE y otras cuatro hasta mediados de enero. También sostiene que agentes "enmascarados" han empleado fuerza excesiva y menciona dos muertes en Minneapolis documentadas por la organización.

El informe añade dos episodios especialmente graves para ilustrar el cambio de tono: que el Gobierno recurrió a una ley de 1798 para enviar a cientos de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, donde, según HRW, sufrieron torturas y abusos sexuales; y que "ataques manifiestamente ilegítimos" contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado más de 120 muertes extrajudiciales.

Efecto contagio internacional

Donald Trump y Vladímir Putin.
Donald Trump y Vladímir Putin. Kremlin

Human Rights Watch alerta de que el deterioro no se queda dentro de Estados Unidos. Según la ONG, cuando una potencia como EE.UU. debilita el multilateralismo o relativiza el Estado de derecho, otros gobiernos lo interpretan como una señal de impunidad.

En ese marco, HRW sostiene que China y Rusia llevan años atacando o vaciando de contenido los mecanismos internacionales que les exigen rendir cuentas, y advierte de que el giro de Washington bajo Trump puede reforzar esa tendencia: aunque compitan entre sí, los tres acaban favoreciendo un escenario con menos controles, menos presión internacional y más margen para recortar libertades. El resultado, señala el informe, es un "efecto arrastre" que normaliza prácticas autoritarias y facilita que se repitan en otros países.

Qué propone HRW

Frente a este escenario, HRW pide una alianza estratégica de democracias "respetuosas con los derechos" junto con sociedad civil e instituciones internacionales para sostener las normas y evitar que la "ley del más fuerte" sustituya a la rendición de cuentas.

