Human Rights Watch sitúa a Trump como el mayor desafío para los derechos humanos en 2026

El informe World Report 2026 de Human Rights Watch es un balance anual con el que la organización no gubernamental evalúa la situación de los derechos humanos a escala global. En su introducción, firmada por Philippe Bolopion director ejecutivo de la organización, HRW alerta de que el "sistema mundial de derechos humanos está en peligro" y sostiene que el orden internacional basado en normas "se está haciendo añicos", por lo que reclama una alianza estratégica de gobiernos, sociedad civil y movimientos sociales para frenar la marea autoritaria.
Un sistema global "en peligro" y una recesión democrática
El informe enmarca el momento actual en una "recesión democrática": según HRW, la democracia ha retrocedido a niveles de 1985 en algunas métricas y el 72% de la población mundial vive en contextos de autocracia. En esa lectura, China y Rusia llevan años impulsando una agenda antiliberal, pero la novedad de 2025-2026 es que Donald Trump pasa a ejercer una presión "implacable" sobre el sistema, con impacto dentro y fuera de Estados Unidos.
¿Por qué HRW señala a Trump como el gran factor desestabilizador?
HRW destaca que 2025 marcó un punto de inflexión: en "apenas 12 meses", sostiene, la Administración Trump ha impulsado una ofensiva contra pilares democráticos y contra el orden global basado en normas.
La lista que incluye el informe va desde ataques a la independencia judicial y el uso del poder para intimidar a opositores, medios, universidades y sociedad civil, hasta retrocesos en derechos de las mujeres, obstáculos al aborto, erosión de la privacidad y retirada de protecciones para personas trans e intersexuales.
Ejemplos concretos: migración, uso de la fuerza y giro multilateral
En migración, HRW denuncia condiciones inhumanas y tratos degradantes a migrantes y solicitantes de asilo, y afirma que 32 personas murieron en 2025 bajo custodia de ICE y otras cuatro hasta mediados de enero. También sostiene que agentes "enmascarados" han empleado fuerza excesiva y menciona dos muertes en Minneapolis documentadas por la organización.
El informe añade dos episodios especialmente graves para ilustrar el cambio de tono: que el Gobierno recurrió a una ley de 1798 para enviar a cientos de migrantes venezolanos a una prisión en El Salvador, donde, según HRW, sufrieron torturas y abusos sexuales; y que "ataques manifiestamente ilegítimos" contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico han causado más de 120 muertes extrajudiciales.
Efecto contagio internacional
Human Rights Watch alerta de que el deterioro no se queda dentro de Estados Unidos. Según la ONG, cuando una potencia como EE.UU. debilita el multilateralismo o relativiza el Estado de derecho, otros gobiernos lo interpretan como una señal de impunidad.
En ese marco, HRW sostiene que China y Rusia llevan años atacando o vaciando de contenido los mecanismos internacionales que les exigen rendir cuentas, y advierte de que el giro de Washington bajo Trump puede reforzar esa tendencia: aunque compitan entre sí, los tres acaban favoreciendo un escenario con menos controles, menos presión internacional y más margen para recortar libertades. El resultado, señala el informe, es un "efecto arrastre" que normaliza prácticas autoritarias y facilita que se repitan en otros países.
Qué propone HRW
Frente a este escenario, HRW pide una alianza estratégica de democracias "respetuosas con los derechos" junto con sociedad civil e instituciones internacionales para sostener las normas y evitar que la "ley del más fuerte" sustituya a la rendición de cuentas.