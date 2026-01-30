Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

El periodista y ex presentador de CNN, Don Lemon, ha sido detenido cuando estaba cubriendo las protestas contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Lemon estaba junto a decenas de manifestantes cuando los agentes irrumpieron en la iglesia Cities Church en Minneapolis, interrumpiendo el servicio religioso y dando lugar a tensos enfrentamientos.

"Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría la entrega de los premios Grammy", ha declarado su abogado, Abbe Lowell. "Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", ha incidido.

"Un ataque sin precedentes"

La defensa de Lemon critica que se esté dedicando esfuerzos a su detención "en lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota".

"Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento descarado de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes. Don luchará contra estos cargos con firmeza y determinación en los tribunales", ha expresado su abogado.

Don Lemon ha declarado que estaba en la manifestación como periodista y no como manifestante. "Solo estoy aquí fotografiando, no formo parte del grupo... Soy periodista", explica a los agentes en un vídeo del incidente.

Sin embargo, los altos funcionarios del Departamento de Justicia le han vinculado con la movilización y han prometido que enfrentará cargos judiciales. Aseguran que no tenía derecho a estar dentro de la Iglesia y que interrumpir un servicio religioso pudo infringir los derechos constitucionales a la libertad religiosa.