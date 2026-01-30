Los Replicantes
Buscar

Política

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

El periodista cubría las movilizaciones y lo especificó a los agentes, que ignoraron sus explicaciones.

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump
Don Lemon Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

30 Enero 2026 15:18 (hace 4 horas)

El periodista y ex presentador de CNN, Don Lemon, ha sido detenido cuando estaba cubriendo las protestas contra la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Vídeos Los Replicantes

Lemon estaba junto a decenas de manifestantes cuando los agentes irrumpieron en la iglesia Cities Church en Minneapolis, interrumpiendo el servicio religioso y dando lugar a tensos enfrentamientos.

"Don Lemon fue detenido anoche por agentes federales en Los Ángeles, donde cubría la entrega de los premios Grammy", ha declarado su abogado, Abbe Lowell. "Don ha sido periodista durante 30 años y su trabajo en Minneapolis, protegido por la Constitución, no fue diferente de lo que siempre ha hecho. La Primera Enmienda existe para proteger a los periodistas, cuya función es sacar a la luz la verdad y exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder", ha incidido.

"Un ataque sin precedentes"

La defensa de Lemon critica que se esté dedicando esfuerzos a su detención "en lugar de investigar a los agentes federales que mataron a dos manifestantes pacíficos en Minnesota".

"Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda y este intento descarado de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes. Don luchará contra estos cargos con firmeza y determinación en los tribunales", ha expresado su abogado.

Don Lemon ha declarado que estaba en la manifestación como periodista y no como manifestante. "Solo estoy aquí fotografiando, no formo parte del grupo... Soy periodista", explica a los agentes en un vídeo del incidente.

Sin embargo, los altos funcionarios del Departamento de Justicia le han vinculado con la movilización y han prometido que enfrentará cargos judiciales. Aseguran que no tenía derecho a estar dentro de la Iglesia y que interrumpir un servicio religioso pudo infringir los derechos constitucionales a la libertad religiosa.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
Qué es la Operación Resistencia Ártica: el plan de Europa para defender Groenlandia

Qué es la Operación Resistencia Ártica: el plan de Europa para defender Groenlandia

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

Quién es Mark Rutte: el amigo de Trump que presionó a España en plenos recortes sociales

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

El ICE detiene a cuatro estudiantes en Minnesota, incluido un niño de 5 años

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Donald Trump planea ahora atacar Irán como hizo con Venezuela: qué riesgos supone

Contenidos que te pueden interesar
Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Confirmado por la Seguridad Social: los pensionistas pueden ganar este plus de 1.300 euros

Cuál es el salario mínimo en 2026: última actualización del Gobierno

Cuál es el salario mínimo en 2026: última actualización del Gobierno

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

Detenido el presentador de CNN Don Lemon por cubrir las protestas migratorias contra Trump

Asesinan brutalmente a tiros a la influencer Baby Rider a los 19 años

Asesinan brutalmente a tiros a la influencer Baby Rider a los 19 años

Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a trabajar de cara al público

Qué fue de Ainhoa Cantalapiedra: de ganar 'OT' a trabajar de cara al público

Crimen de Sueca: sale a la luz la declaración de la ex pareja del asesino confeso de Álex

Crimen de Sueca: sale a la luz la declaración de la ex pareja del asesino confeso de Álex

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Adiós Mercadona: así es el modelo T9 con el que planea cambiar sus supermercados

Dubái ante un nuevo desafío: una villa construida íntegramente con robots

Dubái ante un nuevo desafío: una villa construida íntegramente con robots