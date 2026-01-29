Los Replicantes
Buscar

Política

Los reyes, Feijóo y el Gobierno dan la espalda a la misa de Ayuso por Adamuz

La presidenta madrileña se queda completamente sola en su particular homenaje a las víctimas de Adamuz y en plena estrategia de confrontación.

Los reyes, Feijóo y el Gobierno dan la espalda a la misa de Ayuso por Adamuz
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

29 Enero 2026 12:47 (hace 3 horas)

Golpe de efecto en la estrategia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos tras el descarrilamiento de un tren Iryo y la posterior colisión de un convoy Alvia.

Vídeos Los Replicantes

La presidenta madrileña se queda sola en su estrategia de polarización con un acto ajeno al oficial por las víctimas de la tragedia ferroviaria, que prepara en Madrid, y con el que quiere comprobar su tirón interno en el PP.

Ayuso apuesta por un homenaje propio a las víctimas de Adamuz en plena estrategia de polarización
Ayuso apuesta por un homenaje propio a las víctimas de Adamuz en plena estrategia de polarización CAM

La misa que ha organizado en la catedral de La Almudena en homenaje a las víctimas del accidente en el que fallecieron 45 personas no contará con ninguna figura relevante o de peso institucional, por lo que Díaz Ayuso se encontrará sola.

Acto en Huelva

Las caras de mayor peso institucional acudirán al acto organizado en Huelva, provincia a la que se dirigía el tren Alvia, que recibió la peor parte tras colisionar frontalmente contra el Iryo descarrilado en Adamuz.

En pleno duelo por la muerte de 45 personas, se ha interpretado que el acto de Isabel Díaz Ayuso es un intento de protagonizar y canalizar los efectos derivados de esta catástrofe que no ocurrió en la Comunidad de Madrid. Ni siquiera la mayoría de víctimas proceden de este territorio.

La convocatoria llegó a generar incomodidad incluso dentro del Arzobispado de Madrid, puesto que se había preparado inicialmente una eucaristía por el accidente que ahora se ha interpretado como una convocatoria política.

Ayuso estará acompañada por el alcalde de Madrid, el también popular José Luis Martínez-Almeida; así como por el delegado del Gobierno, el socialista Francisco Martín Aguirre. No habrá más personalidades relevantes.

Los reyes Felipe VI y Letizia acudirán a Huelva, al igual que el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, o el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Lejos de la estrategia de polarización que ha intentado llevar a cabo la presidenta madrileña e incluso en ciertos momentos la dirección nacional del PP; el mandatario andaluz ha apostado en todo momento por la colaboración con el Ejecutivo central y por adoptar un papel institucional.

Resulta llamativo que el acto organizado por la presidenta madrileña, además, vetará a la oposición. Más Madrid y PSOE han rechazado en todo momento la convocatoria, pero ni siquiera se ha optado por el protocolo básico para enviar una invitación.

Polarización

Los homenajes a las 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz han estado plagados de la polarización política que afecta a España. En un primer momento, el Gobierno central apostaba por organizar un homenaje laico, pero las críticas de las víctimas obligaron a reconvertirlo en una misa católica.

Algo que Ayuso criticó en un primer momento y que se sumó a su rechazo a las indemnizaciones obligatorias, que según la presidenta son una forma de "comprar a las víctimas de los trenes".

Los socialistas consideran además que este homenaje independiente que ha organizado Isabel Díaz Ayuso en la catedral de la Almudena forma parte de una sobreactuación con la que intenta tomar protagonismo frente a Alberto Núñez Feijóo, su verdadero rival, dentro del PP.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  3. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  4. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  5. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  6. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  7. Adiós baliza V16: la alternativa definitiva de Alemania
  8. Sale a la luz la muerte del influencer cubano Khaly Flow El Ambiental en España
  9. Ouigo cancela 15.000 billetes repentinamente: Renfe rescata a los afectados
  10. La madre del niño Gabriel Cruz denuncia un perfil falso de Ana Julia con fotos del menor
Artículos relacionados
La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público

La mano derecha de Ayuso cuenta con dos trabajadores que cobran dinero público

El Gobierno de Ayuso se equivocó enviando resultados del cribado de cáncer de colon

El Gobierno de Ayuso se equivocó enviando resultados del cribado de cáncer de colon

Polémicas palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Alguien tendrá que recoger sus cosechas"

Polémicas palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Alguien tendrá que recoger sus cosechas"

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

Contenidos que te pueden interesar
Muere Noe Ruckstuhl, el joven de 13 años conocido por limpiar las playas de Lanzarote

Muere Noe Ruckstuhl, el joven de 13 años conocido por limpiar las playas de Lanzarote

Adiós a esta icónica marca española de ropa: cierra todas sus tiendas

Adiós a esta icónica marca española de ropa: cierra todas sus tiendas

Los reyes, Feijóo y el Gobierno dan la espalda a la misa de Ayuso por Adamuz

Los reyes, Feijóo y el Gobierno dan la espalda a la misa de Ayuso por Adamuz

La isla griega que promete pagar 500 euros al mes durante tres años a nuevos residentes

La isla griega que promete pagar 500 euros al mes durante tres años a nuevos residentes

Alerta alimentaria: retiran más de 80.000 unidades de este producto de McDonald's

Alerta alimentaria: retiran más de 80.000 unidades de este producto de McDonald's

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Muere el ex jugador del Real Madrid de baloncesto Brad Branson

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Quién es Ana González Herdaro: sustituta de Ábalos condenada por conducir ebria

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial

Adiós Amazon: cierra su histórico negocio en pleno giro empresarial