Los Replicantes
Buscar

Política

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

La presidenta madrileña asegura que habrá problemas de funcionamiento por el nuevo sistema de financiación mientras reduce los ingresos cada año.

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso Foto: CAM
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

16 Enero 2026 13:02 (hace 9 horas)

Doble vara de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La líder del Ejecutivo regional ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de posibles problemas en los servicios públicos de su competencia por el nuevo sistema de financiación autonómica, a la par que reduce anualmente los impuestos a los más ricos y recorta las partidas destinadas a sanidad o educación, que desvía a la privada.

Vídeos Los Replicantes

"No descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid. Quizás es lo que están buscando para luego ponernos la pancarta y seguir con el negocio corrupto", ha asegurado la presidenta madrileña, que denuncia "chantaje, ilegalidad y falta de solidaridad".

Una polémica que surge por el nuevo sistema de financiación autonómica pactado por Pedro Sánchez, pero que ocurre cuando el Gobierno regional ejecuta un presupuesto ideológico que está yendo, precisamente, en contra de la financiación de los servicios públicos.

Menos impuestos para ricos y recortes en Sanidad

La presidenta madrileña alega que el nuevo sistema de financiación provocará un agujero en las cuentas regionales, pero la realidad es que reduce anualmente e incluso elimina sus propios tributos.

La Comunidad de Madrid es la región más desigual de España
La Comunidad de Madrid es la región más desigual de España CAM

Entre otros aspectos, la Comunidad de Madrid bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, lo que ha librado a los más ricos de pagar un tributo en uno de los territorios más desiguales del país.

Madrid es la región con uno de los niveles de desigualdad económica más altos del país, con un índice de Gini superior a 31 y un 20,9% de su población, es decir, 1,46 millones de personas, en riesgo e pobreza o exclusión social.

Una región que actualmente lidera la desigualdad en distribución de renta, con un 1% de la población acaparando cerca del 35% de la riqueza, en un territorio marcado por altos precios de la vivienda y fuerte polarización laboral entre distritos acomodados y humildes.

Solo en 2022, con este contexto, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso libró a 22.185 ricos de pagar una media de 56.782 euros de impuestos por cabeza, una cifra para los patrimonios más altos que podría haber sido destinada a fortalecer el estado del bienestar, fortalecer la sanidad o educación publicas; así como mantener los precios del abono transporte en la región.

La oposición ha denunciado que las rebaja fiscales a las rentas más altas han supuesto una merma para las arcas regionales de 5.000 millones de euros, mientras se ejecuta un presupuesto que no cubre las necesidades en Sanidad y que anualmente se aumenta con pagas extraordinarias para solventar los pagos a empresas adjudicatarias, especialmente el Grupo Quirón.

La prioridad de la sanidad pública queda patente en un dato. La Comunidad de Madrid es, por sexto año consecutivo, la autonomía que registra un menor crecimiento en su dotación sanitaria per capital: 1.5537,28 euros pro habitante, tan solo 55,03 euros más que en 2025. La media nacional se sitúa en 2.013 euros por ciudadano, por lo que este territorio destina mucho menos a pesar de ser la región más rica.

Este gasto reducido se transforma en elevadas listas de espera y problemas de accesibilidad principalmente a la atención primaria. También en el cierre de urgencias extrahospitalarias, dejando a localidades y barrios alejados de un hospital sin un médico de guardia.

Un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos, con recortes y privatizaciones, en la región más desigual de España, que evidencian cuál es el modelo ideológico a aplicar desde la Puerta del Sol.

Lo más compartido

  1. Detenido por disfrazarse de su madre para cobrar su pensión: tenía su cuerpo momificado
  2. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  3. El ex marido de Maribel Vilaplana denuncia amenazas por sus comentarios sobre Carlos Mazón
  4. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  5. Los 10 mejores libros con los que empezar el 2026
  6. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  7. Broncano desvela qué alimento desayuna a los 40 años: grandes propiedades
  8. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  9. Un familiar de La Casa Blanca ha sido detenido por los Servicios de Inmigración
  10. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
Artículos relacionados
El Gobierno de Ayuso se equivocó enviando resultados del cribado de cáncer de colon

El Gobierno de Ayuso se equivocó enviando resultados del cribado de cáncer de colon

Polémicas palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Alguien tendrá que recoger sus cosechas"

Polémicas palabras de Ayuso sobre los migrantes: "Alguien tendrá que recoger sus cosechas"

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Condenan a inhabilitación al fiscal general del Estado por filtración del novio de Ayuso

Adiós Fórmula 1: planean suspender el Gran Premio de Madrid por la gestión de Ayuso

Adiós Fórmula 1: planean suspender el Gran Premio de Madrid por la gestión de Ayuso

Contenidos que te pueden interesar
La red social X sufre su segunda caída global en tres días

La red social X sufre su segunda caída global en tres días

Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

Sale a la luz el sueldazo por trabajar en yates de lujo: sin necesidad de experiencia

Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Adiós a la moratoria de multas por la baliza V16: la DGT confirma si ya ha sanciones

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Sale a la luz la cualidad escondida de los pelirrojos: sorprendente hallazgo científico

Muere la influencer Esther Thomas a los 26 años

Muere la influencer Esther Thomas a los 26 años

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

Adiós Zara: cierra su histórica primera tienda con medio siglo de historia el 30 de enero

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos

Ayuso culpa a Sánchez de los problemas en servicios públicos recortando impuestos a ricos