Tecnología

Adiós ChatGPT: boicotean la IA por colaborar con Trump al grito de 'QuitGPT'

Un grupo de activistas inician una campaña de boicot y se disparan los usuarios que ya han borrado el popular chatbot.

ChatGPT en ordenador
09 Marzo 2026 16:48 (hace 3 horas)

Adiós ChatGPT. La popular herramienta de inteligencia artificial (IA) de OpenAI está siendo objeto de boicot en las redes sociales ante la colaboración entre la empresa, liderada por Sam Altman, con el Gobierno de Donald Trump.

El revuelo que está generando esta colaboración ha llevado a crear un movimiento en Estados Unidos que pretende boicotear al gigante tecnológico, que ha logrado que las desinstalaciones se hayan incrementado un 295% en tan solo una jornada.

La campaña de boicot se ha impulsado bajo el nombre de 'QuitGPT', un movimiento que busca aprovechar la creciente pérdida de ingresos del chatbot más grande del mundo para la caída del gigante tecnológico OpenAI.

La campaña QuitGPT llama al boicot de ChatGPT
La campaña QuitGPT llama al boicot de ChatGPT

"Si hacemos un ejemplo de ChatGPT, podemos enviar una señal clara a los facilitadores del ICE de que sus acciones no quedarán impunes. Hagamos que los CEOs lo piensen dos veces antes de aliarse con Trump", reclaman sus organizadores a través de su página web.

Qué es 'QuitGPT': el movimiento que llama a boicotear ChatGPT por colaborar con Trump

La campaña de boicot contra la empresa OpenAI empezó, de manera organizada, después de que la empresa de IA anunciase un acuerdo con el Pentágono de Estados Unidos para proveer sus tecnologías de inteligencia artificial para sistemas clasificados.

Este acuerdo llevó a que OpenAI permitiera que el Pentágono empleara sus sistemas de IA para cualquier tipo de propósito legal. A pesar de que aseguran que sus tecnologías no se aplicarán a la vigilancia doméstica en el país, miles de usuarios creen que se ha superado una barrera.

Los impulsores del boicot, que se definen como "un grupo de activistas por la democracia gravemente preocupados por la contribución de las empresas de IA al auge del autoritarismo en EE.UU.", señalan que la herramienta se aproxima a Trump "mientras el ICE está matando estadounidenses y el Departamento de Justicia intenta controlar las elecciones".

Como alternativa para aquellos que quieran sumarse a esta campaña de boicot, los organizadores proponen herramientas de IA alternativas como Confer, Alpine o Lumo, así como las corporativas Gemini de Google y Claude de Anthropic. En cuanto a Grok, que desarrolla Elon Musk a través de la red social X, los activistas claman: "Afortunadamente nadie lo usa, pero si lo haces, por favor, no lo uses".

