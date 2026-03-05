Política

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Italia no se abre al uso de las bases de EEUU en su territorio para atacar Irán y limita los posibles escenarios.

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Foto: Governo | Pool Moncloa/Fernando Calvo
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

05 Marzo 2026 16:59 (hace 4 horas)

La crisis abierta tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán ha dejado al descubierto las tensiones dentro de la relación transatlántica y el papel cada vez más incierto de Italia en ese tablero.

Vídeos Los Replicantes

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha optado finalmente por una posición que recuerda a la adoptada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: impedir que Donald Trump utilice las bases estadounidenses en territorio italiano para operaciones militares contra Irán, que restringe a la autorización parlamentaria.

La decisión llega tras varios días de silencio del Ejecutivo italiano, en medio de una escalada bélica que ha vuelto a situar a Oriente Próximo en el centro de la tensión internacional. Durante ese tiempo, Roma evitó posicionarse mientras otros socios europeos fijaban postura sobre el ataque coordinado de Washington y Tel Aviv.

La cautela italiana quedó reflejada en las primeras declaraciones públicas de Meloni. "No estamos en guerra y no queremos entrar en guerra", aseguró en una entrevista con los medios italianos en la que subrayó que Estados Unidos ni siquiera ha solicitado formalmente el uso de las bases militares desplegadas en suelo italiano.

Italia alberga ocho instalaciones utilizadas por fuerzas estadounidenses, con unos 34.000 militares desplegados. Sin embargo, la primera ministra recordó que cualquier solicitud para emplearlas en operaciones militares debe pasar por el Parlamento italiano. En todo caso, adelantó que el Gobierno solo contemplaría autorizar usos logísticos, pero no ataques directos.

El planteamiento coincide con la línea defendida por el Ejecutivo español en los últimos días. Meloni citó explícitamente el precedente de España al explicar la posición de su Gobierno. "Existe un acuerdo bilateral y fuera de ese acuerdo no habrá ningún uso de las bases", afirmó, en referencia al modelo aplicado por el Ejecutivo de Sánchez.

Italia intenta evitar implicarse en la guerra

El Gobierno italiano insiste en que su objetivo es mantenerse al margen del conflicto. El ministro de Defensa, Guido Crosetto, reiteró ante el Parlamento que Italia "no está en guerra con nadie" y que su prioridad es gestionar las consecuencias de la crisis.

A pesar de que Meloni ha exhibido buena sintonía con Trump, corta sus aspiraciones en pleno conflicto con Irán
A pesar de que Meloni ha exhibido buena sintonía con Trump, corta sus aspiraciones en pleno conflicto con Irán The White House

La estrategia de Roma se basa en limitar su implicación a tareas defensivas y de protección de aliados. En ese marco, el Ejecutivo sí ha anunciado el envío de sistemas de defensa aérea a países del Golfo para reforzar su seguridad frente a posibles represalias iraníes. Entre el material previsto se encuentra el sistema antiaéreo Samp-T con misiles Aster 30.

Además, Italia planea desplegar una fragata en el Mediterráneo oriental, cerca de Chipre, dentro del refuerzo militar europeo en la zona. Se trata de un movimiento similar al que ha realizado España, como gesto ante los ataques que sufrió la isla por parte de Irán y contra una base de Reino Unido.

Decenas de miles de italianos en la región

Uno de los factores que explica la prudencia del Ejecutivo es la presencia de ciudadanos italianos en la región. Según el Ministerio de Exteriores, cerca de 100.000 italianos se encuentran repartidos por países de Oriente Próximo entre residentes y turistas.

El Gobierno ya ha organizado la repatriación de unas 10.000 personas desde distintos países de la zona, mientras mantiene desplegados alrededor de 2.000 militares italianos en misiones internacionales.

Críticas de la oposición y debate sobre el papel de Italia

La crisis también ha abierto un frente político interno. Los partidos de centroizquierda acusan a Meloni de actuar con ambigüedad y de intentar evitar un debate parlamentario directo sobre la posición italiana en el conflicto.

La oposición reclama una postura clara que limite el uso de las bases militares estadounidenses y ha puesto como referencia la línea marcada por el Gobierno español. También reprocha a la primera ministra haber tardado varios días en pronunciarse públicamente.

El episodio ha alimentado además las dudas sobre el peso real de Italia en la relación entre Europa y Washington. Durante meses, Meloni se había presentado como uno de los principales puentes políticos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, el hecho de que Roma no fuera informada previamente de la operación militar ha reforzado la sensación de que las decisiones clave siguen concentrándose en las capitales tradicionales del eje transatlántico.

Mientras la guerra continúa escalando, Italia intenta ganar tiempo y mantener una posición intermedia: apoyar a sus aliados occidentales sin verse arrastrada a un conflicto que, según todas las encuestas, es profundamente impopular entre la opinión pública italiana.

Lo más compartido

  1. El Gobierno pide investigar por violencia sexual las peticiones a Grok: "Ponle bikini"
  2. Detenido por la muerte a tiros de su vecino tras una discusión por el volumen de la música
  3. Alerta alimentaria: retiran esta leche para bebés por una bacteria venenosa
  4. Los sindicatos desconvocan la huelga ferroviaria
  5. Madrid tras las Navidades: planes y escapadas irresistibles para redescubrir la ciudad
  6. La nueva marca que irrumpe en España: abre tiendas por todo el país
  7. El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias
  8. Sale a la luz el verdadero motivo de la crisis de la vivienda: revelado por Niño Becerra
  9. Ni Nike ni Adidas: la multinacional que cierra tiendas al borde de desaparecer en España
  10. Muere el bicampeón del mundo Pierre Wolnik a los 37 años
Artículos relacionados
VOX abandona a Meloni y se alía con el partido de Orbán en Europa el mismo día que se reúne con Putin

VOX abandona a Meloni y se alía con el partido de Orbán en Europa el mismo día que se reúne con Putin

El horizonte de Meloni en Europa: ¿Qué supone la llegada del grupo de Víktor Orbán en su estrategia?

El horizonte de Meloni en Europa: ¿Qué supone la llegada del grupo de Víktor Orbán en su estrategia?

Los dos eurodiputados de Alvise se marchan con Meloni: se queda solo en el Grupo Mixto

Los dos eurodiputados de Alvise se marchan con Meloni: se queda solo en el Grupo Mixto

Polémica en Italia: investigan la filtración de fotos íntimas de Meloni en internet

Polémica en Italia: investigan la filtración de fotos íntimas de Meloni en internet

Contenidos que te pueden interesar

Cargan contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por comprar este producto en Mercadona

Cargan contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez por comprar este producto en Mercadona

Por qué las ventanas de los aviones se rayan tanto: desvelan si hay riesgo de seguridad

Por qué las ventanas de los aviones se rayan tanto: desvelan si hay riesgo de seguridad

Un ejecutivo de 36 años se suicida tras una relación sentimental con una IA de Google

Un ejecutivo de 36 años se suicida tras una relación sentimental con una IA de Google

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Meloni sigue los pasos de Pedro Sánchez: impide a Trump usar sus bases contra Irán

Qué es 'coco de mer': así es la semilla más grande del mundo con 30 kilos y medio metro

Qué es 'coco de mer': así es la semilla más grande del mundo con 30 kilos y medio metro

Financial Times define a Pedro Sánchez como la "némesis" de Trump en Europa por Irán

Financial Times define a Pedro Sánchez como la "némesis" de Trump en Europa por Irán

Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

Ni Aldi ni Lidl: la multinacional de supermercados 'low cost' que se expande en España

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán

Núcleo Nacional sorprende al defender a Sánchez frente a Trump por Irán