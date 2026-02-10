Los Replicantes
La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix

El fraude llega por correo electrónico y se solicita ingresar un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma.

La Guardia Civil alerta de una campaña de "phishing" que suplanta a Netflix
Netflix Foto: Pixabay
Ainhoa Pino

10 Febrero 2026 13:24 (hace 11 horas)

Las campañas de suplantación de identidad de grandes marcas son cada vez más comunes. Los ciberdelincuentes aprovechan que el usuario confía en empresas conocidas y replican sus mensajes, logos y lenguaje para colar estafas por teléfono, SMS o correo electrónico.

El objetivo suele ser el mismo: forzar una reacción rápida (un "pago pendiente", una "cuenta bloqueada") para que la víctima entregue credenciales o datos bancarios sin comprobar el origen.

Este nuevo episodio no es un caso aislado. España fue en 2025 el segundo país del mundo con más ciberamenazas detectadas, según el informe ESET Threat Report H1 2025. En este contexto, la nueva campaña que suplanta la identidad de Netflix encaja en un patrón habitual.

¿Cómo está siendo la campaña que suplanta a Netflix?

Los estafadores suplantan la identidad de Netflix
Los estafadores suplantan la identidad de Netflix Pixabay

El fraude llega en forma de correo electrónico que simula una comunicación oficial de la plataforma y advierte de un supuesto problema con el pago o con la suscripción. El mensaje empuja a actuar rápido y ofrece un botón o enlace para "actualizar el método de pago".

Al pinchar, el usuario es redirigido a una web clonada que imita el acceso de Netflix. Primero solicita introducir el correo y la contraseña y, a continuación, pide datos personales y bancarios para "reactivar" la cuenta. En algunas variantes, antes aparece una pantalla que pide resolver una operación sencilla para dar apariencia de verificación y hacer que la víctima baje la guardia.

¿Qué debo hacer si ya he caído en la estafa?

Si ya has caído y has introducido tus datos, actúa rápido. Contacta con tu banco para bloquear la tarjeta o anular cargos y vigila los movimientos de la cuenta.

Después, cambia la contraseña de Netflix desde la app o la web oficial y, si la reutilizabas en otras plataformas, actualízala también.

Activa la verificación en dos pasos cuando sea posible, guarda capturas del correo y de la página falsa y repórtalo a Netflix y a los canales de ayuda en ciberseguridad. Si ya existe perjuicio económico, recopila pruebas y presenta una denuncia.

