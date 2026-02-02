Los Replicantes
Bizum "por error": por qué no debes reenviar el dinero y cómo actuar en estos casos

Si recibes un Bizum de un desconocido, desconfía: puede ser el inicio de una estafa cada vez más común.

La Asociación Española de Banca (AEB) recibió más de 65.000 reclamaciones por operaciones erróneas o fraudulentas realizadas a través de Bizum. Foto: Captura de pantalla video de X (Comarcal TV).
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Febrero 2026 18:05 (hace 7 horas)

Recibir un Bizum "de la nada" se está convirtiendo en el gancho de una estafa que juega con el impulso de hacer lo correcto. El patrón suele empezar igual: te llega un ingreso de un número que no conoces y, poco después, aparece un mensaje, por WhatsApp o SMS, pidiendo que lo devuelvas porque ha sido "un error". Ahí es donde mucha gente cae, porque actúa rápido y sin comprobar nada.

El problema es que devolverlo por tu cuenta puede meterte en un fraude: los delincuentes buscan que hagas un nuevo Bizum (un pago voluntario) fuera de cualquier revisión previa del banco. Por eso, los expertos recomiendan no reenviar el dinero y gestionar el incidente a través de la entidad bancaria, que es quien puede trazar la operación y actuar por el canal correcto.

Además, existe otra variante bastante habitual: lo que parece un "Bizum" no es un ingreso, sino una solicitud de dinero. Si aceptas sin fijarte, no estás recibiendo: estás pagando. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte que esta modalidad es conocida como Bizum inverso, y que se aprovecha de la confusión y de la prisa del usuario.

¿Qué hacer si te llega un Bizum de un desconocido?

Lo primero es no actuar por impulso. Entra en tu app bancaria y comprueba si lo que te ha llegado es un ingreso real o una solicitud de dinero. Si es una solicitud, recházala sin más, ya que aceptar significa pagar.

Si es un ingreso, no lo devuelvas con otro Bizum aunque te lo pidan "por error". La recomendación es contactar con tu banco y comunicar la operación para que la gestione por el canal adecuado. Mientras tanto, guarda capturas del movimiento, el teléfono y el nombre que aparece, y cualquier mensaje recibido.

Señales de alarma para detectar el timo

Desconfía si te meten prisa ("devuélvemelo ya"), te presionan por WhatsApp o SMS, o intentan llevarte a enlaces y pantallazos. En la práctica, buscan que hagas un pago voluntario sin revisión o que aceptes una petición pensando que estás recibiendo dinero.

Si ya has caído

Si has devuelto el dinero o has aceptado una solicitud creyendo que era un ingreso, actúa rápido: llama a tu entidad bancaria para reportarlo, recopila pruebas y presenta denuncia aportando capturas y datos del movimiento. Cuanto antes se comunique, más opciones hay de que el banco pueda estudiar la operación.

