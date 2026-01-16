Esta es la estrategia de Mercadona para impulsar compras: así diseña sus supermercados

Salen a la luz los trucos de Mercadona en sus supermercados para despertar los impulsos de compra de sus clientes. A pesar de que sus establecimientos cubren con las necesidades diarias de la población, el margen está en incrementar las ventas y todas las compañías tienen sus trucos.

Las expertas en comunicación y neuromarketing Érica y Ainoa Mataix, fundadora de la empresa Niwsion, han analizado en un vídeo de TikTok las técnicas que la empresa utiliza para estimular las compras compulsivas.

En su estudio, destacan que todos los elementos de la tienda, desde la distribución hasta el surtido, están enfocados en una clara estrategia para influir en las decisiones de compra de los clientes eficazmente, pero también de una manera prácticamente imperceptible.

Los elementos de los supermercados Mercadona: así logran vender más de manera casi imperceptible

La entrada a un supermercado Mercadona ya es clara. El primer impacto llega con la sección de frutas y verduras, ubicada a la entrada por el 'principio de licencia moral'. Las expertas señalan que empezar con una elección saludable genera sensación de bienestar en el cerebro del consumidor, que luego se siente menos culpable y se anima a compensar con otros productos menos saludables e impulsivos durante el recorrido.

Después de la entrada, se aplica la 'paradoja de la elección'. La cadena de supermercados limita deliberadamente las alternativas para eliminar marcas competidoras. Así se reduce el estrés del cliente por la decisión y se acelera su compra. El surtido reducido a marcas blancas, como Hacendado, genera confianza y familiaridad.

Mercadona se ha consolidado como la cadena líder en supermercados en España CC

Un punto destacado es la sección de platos preparados. Se presenta como una solución para momentos en los que falta tiempo o motivación de cocinar. Sin embargo, se aleja de un momento puntual y se integra como un hábito de compra semanal. El dueño de Mercadona, Juan Roig, no lo oculta y explica que las cocinas perderán relevancia en 2050 en detrimento de la sección 'Listo para Comer'.

Por último, las expertas apuntan a la 'innovación silenciosa' de Mercadona. La firma lanza constantemente novedades en el surtido, observa el rendimiento en ventas reales y tan solo se mantiene aquello que triunfa. Este marketing es exitoso porque, precisamente, no lo parece a priori, sino que se ejecuta de manera sutil.