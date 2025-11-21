Los Replicantes
Buscar

Televisión

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Hay nuevos detalles sobre la separación de Los Javis, se sabe que hay uno que lo está pasando peor que el otro.

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"
Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis Foto: Atresmedia
Andrea Torrente

Andrea Torrente

21 Noviembre 2025 13:07 (hace 3 horas)

El 12 de noviembre nos llegaba la noticia de que Los Javis, la famosa pareja de cineastas, habían roto su relación. Después de 13 años como novios, han decidido tomar caminos separados y poco a poco se van descubriendo más detalles del por qué de la ruptura.

Vídeos Los Replicantes

Javier Ambrossi dedicó unas palabras a los medios de comunicación en las que afirmaba que entre ellos todo está bien y que se consideran "superamigos". Esto puede que no sea tan cierto, ya que existe otro tipo de información difundida por los colaboradores del pódcast 'En todas las salsas'.

Novedades de la ruptura de Los Javis

Anna Gurguí, colaboradora del pódcast, explicaba al principio del programa: "Ambrossi hizo constituir su empresa en junio [...] Gestiona 20 millones de activos y 3 millones de liquidez, se estaban jugando un imperio".

Los Javis se habían consolidado como una de las grandes parejas del panorama audiovisual español
Los Javis se habían consolidado como una de las grandes parejas del panorama audiovisual español CC

La comunicadora añadía también que "ayer me puse a ver el Boletín Oficial de registro mercantil y en septiembre de 2025 los dos Javis hicieron una disolución de una de sus empresas: 'La Llamada El Musical'. En esta empresa había otras cosas dentro. Ellos en septiembre ya lo tendrían claro".

Gurguí asegura que "Todo Madrid sabía lo que había [...] Por lo que se, esta relación estaba separada desde hace meses y también se decía que tenían una relación abierta [...] Se dice que no lo querían hacer público por el tema de los proyectos".

El resto de compañeros del programa preguntaron que por qué no lo habían contando antes si ya tenían clara la decisión y entre Gurguí y Pedro Jota Fernández, afirmaron: "Por el tema de que ellos trabajan como marca, una unidad [...] Siempre que se sacaba lo desmentían y era muy pesado informar de que tenían una crisis y que te dijeran que no. Nos llegó que un Javi u otro, de repente, podía tener una relación con otra persona. Hubo momentos en que estuvimos a punto de confirmarlo".

Por último, Ana Gurguí pudo decir cómo se encuentra la pareja: "El que peor lo está pasando es Calvo, que se ha ido a México. Ambrossi está viviendo en un apartamento en el centro. La casa es de los dos. Eso de que iba a estar todo bien entre ellos, veremos".

Lo más compartido

  1. Condenan a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña
  2. El portero Josep Martínez atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  3. Una ecuatoriana que vive en España se decide por una de las dos culturas gastronómicas
  4. Emergencias reconoce que el Gobierno pidió alertar de la DANA con Mazón en El Ventorro
  5. Adiós Uber y Cabify: el plan de Cataluña para su expulsión de Barcelona
  6. Cuándo es el Black Friday 2025: fechas en Amazon, El Corte Inglés, Zara, Sfera...
  7. Violan, torturan, mutilan y asesinan a tres jóvenes en pleno directo de TikTok
  8. Un supermercado tendrá que pagar 36.579 euros a una mujer tras un accidente en la tienda
  9. De qué ha muerto Shewarge Alene, ganadora del último maratón de Estocolmo: solo 30 años
  10. Cuándo empiezan a funcionar los trenes automáticos de Metro de Madrid: fecha en línea 6
Artículos relacionados
Sale a la luz la nueva vida de Los Javis tras romper: desvelan el papel de Martín Urrutia

Sale a la luz la nueva vida de Los Javis tras romper: desvelan el papel de Martín Urrutia

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

Por qué han roto Los Javis: uno de ellos ya tiene otra relación

Por qué han roto Los Javis: uno de ellos ya tiene otra relación

Los Javis confirman su separación tras 13 años

Los Javis confirman su separación tras 13 años

Contenidos que te pueden interesar
Muere el popular actor Spencer Lofranco a los 33 años

Muere el popular actor Spencer Lofranco a los 33 años

Accidente en Miss Universo 2025: Miss Jamaica se cae en pleno desfile

Accidente en Miss Universo 2025: Miss Jamaica se cae en pleno desfile

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Ana Rosa, sobre las acusaciones contra Lequio por maltrato: "Algunos le comprenden"

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

Todos los autobuses de Madrid y Bicimad gratis en noviembre: fechas y requisitos

Todos los autobuses de Madrid y Bicimad gratis en noviembre: fechas y requisitos

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

¿Cuáles son las 5 claves para la paz de Ucrania?: Plan trazado por Rusia y EE. UU.

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Ni Primark ni Pepco: la multinacional que cierra una histórica tienda el 22 de noviembre

Estos son los cambios para Eurovisión 2026 tras la polémica con Israel: ¿Son suficientes?

Estos son los cambios para Eurovisión 2026 tras la polémica con Israel: ¿Son suficientes?