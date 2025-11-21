Sale a la luz la dura situación de Javier Calvo tras su ruptura: "El que está peor"

El 12 de noviembre nos llegaba la noticia de que Los Javis, la famosa pareja de cineastas, habían roto su relación. Después de 13 años como novios, han decidido tomar caminos separados y poco a poco se van descubriendo más detalles del por qué de la ruptura.

Javier Ambrossi dedicó unas palabras a los medios de comunicación en las que afirmaba que entre ellos todo está bien y que se consideran "superamigos". Esto puede que no sea tan cierto, ya que existe otro tipo de información difundida por los colaboradores del pódcast 'En todas las salsas'.

Novedades de la ruptura de Los Javis

Anna Gurguí, colaboradora del pódcast, explicaba al principio del programa: "Ambrossi hizo constituir su empresa en junio [...] Gestiona 20 millones de activos y 3 millones de liquidez, se estaban jugando un imperio".

Los Javis se habían consolidado como una de las grandes parejas del panorama audiovisual español CC

La comunicadora añadía también que "ayer me puse a ver el Boletín Oficial de registro mercantil y en septiembre de 2025 los dos Javis hicieron una disolución de una de sus empresas: 'La Llamada El Musical'. En esta empresa había otras cosas dentro. Ellos en septiembre ya lo tendrían claro".

Gurguí asegura que "Todo Madrid sabía lo que había [...] Por lo que se, esta relación estaba separada desde hace meses y también se decía que tenían una relación abierta [...] Se dice que no lo querían hacer público por el tema de los proyectos".

El resto de compañeros del programa preguntaron que por qué no lo habían contando antes si ya tenían clara la decisión y entre Gurguí y Pedro Jota Fernández, afirmaron: "Por el tema de que ellos trabajan como marca, una unidad [...] Siempre que se sacaba lo desmentían y era muy pesado informar de que tenían una crisis y que te dijeran que no. Nos llegó que un Javi u otro, de repente, podía tener una relación con otra persona. Hubo momentos en que estuvimos a punto de confirmarlo".

Por último, Ana Gurguí pudo decir cómo se encuentra la pareja: "El que peor lo está pasando es Calvo, que se ha ido a México. Ambrossi está viviendo en un apartamento en el centro. La casa es de los dos. Eso de que iba a estar todo bien entre ellos, veremos".