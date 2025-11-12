¿Cómo es la casa donde vivían 'Los Javis'?: "Una casa donde siempre fuera verano"

'Los Javis' destacan por ser la pareja de creadores audiovisuales dentro del panorama español más influyentes del momento; ellos son Javier Calvo y Javier Ambrossi. La pareja ha anunciado su ruptura hace unos días, pero antes abrieron las puertas de su increíble vivienda en Madrid a la revista de decoración, arquitectura, arte y diseño AD España.

Cómo es la casa de 'Los Javis'

La vivienda de la pareja creativa es una mezcla de lujo y modernidad creada por los arquitectos Benjamin Iborra y Raúl Hinarejos. La casa está hecha de hormigón, los espacios son funcionales y la presencia de la luz es un claro componente que resalta dentro de cada rincón del hogar. Un hogar donde el equilibrio y la creatividad son dos grandes aliados dentro de este terreno.

Los cineastas lo tenían claro querían "vivir donde siempre fuera verano", así que decidieron confiar en el estudio Mesura —alejado de los excesos— y en el sistema constructivo de Viraje —una arquitectura más humana, cercana y honesta— para edificar una estructura de líneas puras y muros hechos con hormigón en un tono blanco roto.

Otra idea que vemos fue la de conectar el interior con la naturaleza y una distribución con espacios diáfanos en los que se evitan los pilares. Durante una entrevista Ambrossi explicaba: "Queríamos mudarnos a una vivienda que pareciera una casa de vacaciones, donde siempre fuera verano. Un hogar que nos hiciera sentir que todo nuestro esfuerzo ha valido la pena".

En el interior de la casa se encuentra una planta baja con salón, comedor y cocina, que acaba siendo una muestra más de su trabajo, de la creatividad que llevan dentro, por eso afirmaba Calvo: "Esta casa es muy social. Siempre hay gente, siempre hay fiestas, siempre hay alguna lectura de guion... Queríamos un lugar que no solo fuera para nosotros, sino también para nuestra familia y nuestro trabajo. Es también un espacio creativo".

La vivienda cuenta con una planta superior, donde pasamos a la zona privada, con un dormitorio principal, vestidor y terraza. Además, disponen de un sótano en el que poder disfrutar de zonas de ocio como una discoteca, una sala de cine y un gimnasio; una vez más, reflejo de una vida activa y artística.

El diseño parte de la idea de lo que Iborra considera "una arquitectura honesta: la piel de la casa enseña la propia tectónica de su construcción", su trabajo junto a Hinarejos hace de la vivienda un hogar sostenible y eficiente por estar hecha de materiales nobles como la piedra natural Alhama Sand Home de la marca Porcelanosa, escogida por su resistencia, calidad y belleza.

Un espacio ideal para la pareja y para sus invitados, la casa perfecta para el ocio y para el trabajo. Tras la reciente separación de la pareja no se sabe cuál será el destino de esta increíble propiedad.