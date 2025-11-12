Los Replicantes
Por qué han roto Los Javis: uno de ellos ya tiene otra relación

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha impactado en todos los medios, aunque tiene una larga historia detrás.

Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis Foto: Atresmedia
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

12 Noviembre 2025 12:18 (hace 12 horas)

La ruptura de la pareja formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como Los Javis, ha sacudido la actualidad. Ambos se han consagrado en lo alto del ámbito mediático, con producciones de primer nivel como 'Paquita Salas', 'Cardo', 'La Llamada' o 'Drag Race España'.

La noticia ha salido a los medios en pleno rodaje de 'La bola negra', la próxima película en salir a la luz de Los Javis, para la que todavía quedan algunos planos y que llegará a los cines en breve, con la participación de Glenn Close.

Por el momento, todo apunta a que la ruptura de la relación entre ambos solo será sentimental y no alcanzará lo laboral, donde han logrado formar un tándem con gran éxito. Sin embargo, las especulaciones han crecido con el paso del tiempo, sobre todo porque ya había rumores previos.

"Muy bien acompañado de un chico"

A comienzos de noviembre, las especulaciones se dispararon por un episodio del podcast 'Mamarazzis', que presentan en El Periódico las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez. "No dejan de llegarnos informaciones en las que señalan que la pareja de Los Javis podría estar pasando una crisis", explicaba por entonces Lorena Vázquez.

En el vídeo explicaban que las "crisis vienen y van" en la pareja, puesto que ambos mantenían una "relación intensa", al compartir relación sentimental y laboral. "No me extrañaría que ambos hubieran llegado a un acuerdo para mantener una relación abierta", destacaba entonces Laura Fa.

En ese momento, Lorena Vázquez daba la bomba que podría explicarlo todo: "Nos han llegado informaciones de que uno de ellos, en la calle Pez de Madrid, iba muy bien acompañado de un chico y se veía que tenían mucha amistad especial, mucho amor".

Las especulaciones no han cesado de circular en redes sociales. Muchos usuarios no paran de señalar a una persona que, supuestamente, habría acompañado a uno de Los Javis y tendría una relación especial, aunque este extremo no ha sido confirmado en ningún momento.

Una ruptura que se produjo hace varios meses

A pesar de que la noticia ha saltado ahora a los medios, la realidad es que la ruptura se produjo hace ya varios meses, según publica la revista ¡HOLA!. Los protagonistas ya acudieron a la última edición del Primavera Sound a comienzos de junio en Barcelona y ambos se alojaron en habitaciones diferentes. Desde entonces, han posado juntos en más de una ocasión, aunque su entorno destaca que la separación se produjo "en buenos términos".

La ruptura de Los Javis ha impactado mediáticamente pero ya contaba con especulaciones previas
La ruptura de Los Javis ha impactado mediáticamente pero ya contaba con especulaciones previas CC

El entorno de Javier Calvo y Javier Ambrossi destaca que, a pesar de todo, ambos mantienen "muy buen rollo" y que siguen teniendo la "misma magia para dirigir". Incluso destacan que, en estos momentos, "trabajan mejor que nunca".

La mayor evidencia de esta ruptura se encuentra en que ambos ya no conviven desde hace varios meses. En estos momentos, ya no comparten el chalé de Pozuelo de Alarcón y, desde hace unos meses, Javier Ambrossi reside en un piso en el centro de Madrid.

