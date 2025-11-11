Los Replicantes
Los Javis confirman su separación tras 13 años

Javier Ambrossi y Javier Calvo mantendrán sus proyectos en conjunto, aunque confirman que ya no son pareja sentimental.

Los Javis, Javier Calvo y Javier Ambrossi Foto: CC
Adrián Parrondo

Adrián Parrondo

11 Noviembre 2025 18:06 (hace 5 horas)

Después de casi 15 años de relación, la pareja formada por Javier Ambrossi y Javier Calvo, ambos guionistas, directores y productores, han confirmado que han roto su relación sentimental, según publica el diario El País.

En todo caso, ambos mantendrán sus proyectos profesionales en común, continuarán su colaboración creativa y mantendrán su unión para futuros trabajos profesionales que están desarrollando.

Ambos continúan desarrollando el proyecto cinematográfico 'La bola negra', del que faltan algunas partes por grabar. Sin embargo, llamó la atención que Javier Calvo acudiera solo a 'La Revuelta' sin la presencia de Javier Ambrossi, y se prevé que cada vez sea más habitual que se dejen ver por separado.

Proyectos en común

Javier Ambrossi y Javier Calvo conviven desde 2012 y se habían consolidado como una de las parejas más destacadas en el cine español. Entre sus proyectos, destacaban series como 'Veneno', 'Paquita Salas', 'La Mesías', 'Vestidas de Azul', 'Cardo o 'Maliliendre'. Además, en 2017 lanzaron su primera película, 'La Llamada', y en televisión tienen grandes éxitos como 'Drag Race España' o 'Mask Singer'.

Los Javis se han consolidado como una de las grandes parejas del cine español
Los Javis se han consolidado como una de las grandes parejas del cine español CC

En 2024 se mudaron a una vivienda unifamiliar que mostraron a los medios y que fue objeto de polémica por una particular fiesta de Nochevieja con todo lujo de detalles, en la que Anne Igartiburu dio las campanadas y donde algunos asistentes, como Brays Efe, Macarena García, Ana Rujas o la cantante Rosalía compartieron algunos detalles en redes sociales.

En la actualidad estaban desarrollando la película 'La bola negra', centrada en la figura de Federico García Lorca. Además, recientemente se anunció la renovación por una sexta temporada de su exitoso formato televisivo 'Drag Race España', que está obteniendo una gran repercusión a nivel nacional e internacional.

