Javier Ambrossi rompe su silencio sobre Javier Calvo tras vender su lujoso chalé

Adiós a Los Javis. La pareja formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi está completamente rota y ambos han comenzado su vida sentimental por separado, aunque por el momento no se prevé que también se traslade al plano profesional.

Ambos todavía tienen pendiente el lanzamiento de 'La bola negra', así como el futuro estreno de la sexta temporada de 'Drag Race España', que está logrando un gran éxito internacional. Además, tienen producciones relevantes a sus espaldas como 'La Mesías', 'Paquita Salas' o 'Cardo'.

Esta ruptura pone fin a una relación de más de 13 años, como ya confirmó su entorno. Pero, a pesar de que continuarán ligados profesionalmente, al menos por el momento, lo que sí es cierto es que ya no tendrán una casa en común.

La ruptura de Los Javis pone fin a una pareja muy destacada en el ámbito cultural y audiovisual CC

Javier Calvo y Javier Ambrossi han puesto en venta su exclusiva vivienda en la exclusiva localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, una parcela de 2.500 metros cuadrados y una vivienda de 975 metros en la que cuentan con todo tipo de lujos.

Este casoplón está ubicado en una de las urbanizaciones más elitistas de España y habían planeado deshacerse de ella desde hacía varios meses. Esta vivienda destaca por su gran privacidad y ambiente tranquilo, concebida como un espacio en el que poder organizar eventos, como la gran fiesta de Nochevieja que circuló en redes sociales.

La vivienda, que fue adquirida en 2022, ha contado con una intensa reforma que se extendió durante casi dos años. En total pidieron una hipoteca de 1,4 millones para la compra de la parcela, que se ha revalorizado con el paso del tiempo y en la que ahora reclaman 5 millones de euros.

La pareja residía previamente en un apartamento de 110 metros cuadrados en el barrio de Malasaña que pertenece a Javier Calvo y que adquirió en 2016. Esta vivienda solo pertenece al intérprete de 'Física o Química' y ambos no compartieron nunca su titularidad.

Javier Ambrossi rompe su silencio: así se pronuncia sobre su ruptura con Javier Calvo

En mitad de la tormenta, el actor Javier Ambrossi ha roto su silencio para pronunciarse sobre su ruptura sentimental con Javier Calvo y todo lo que implica la separación definitiva de Los Javis, al menos, en el plano sentimental.

Ambrossi ha insistido en que la ruptura se ha producido en buenos términos y que continuará la relación a nivel profesional: "Todo está perfecto y todo es genial. La vida es así y ya está, no debemos tener miedo a los cambios. Yo estoy contento y él también", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.

En cuanto al plano profesional, Javier Ambrossi ha asegurado que "tenemos miles de proyectos juntos y somos superamigos, ¿cómo he tenido que dejar de amarlo? Era mi mejor amigo antes de ser mi pareja y seguirá siendo así", ha insistido.

Durante su intervención, Javier Ambrossi no ha querido confirmar si ambos, incluido Javier Calvo, han optado por rehacer sus vidas sentimentales, como se ha especulado en multitud de medios y plataformas, dejando así la duda todavía abierta.