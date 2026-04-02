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La AEMET informa: provincias que tendrán una Semana Santa pasada por agua

Aunque gran parte del país disfrutará de tiempo estable, varias zonas del norte y del este esperan lluvias intensas hasta el Viernes Santo.

La AEMET informa: provincias que tendrán una Semana Santa pasada por agua
El norte y el este peninsular concentrarán las lluvias más intensas de la Semana Santa, con hasta 100 l/m² en algunos puntos. Foto: Envato
Ainhoa Pino

Ainhoa Pino

02 Abril 2026 12:00

La Semana Santa de 2026 no será igual en toda España. Mientras buena parte del país se encamina hacia unos días de estabilidad y temperaturas más suaves, aunque, según la AEMET, algunas provincias del norte y del este peninsular tendrán que seguir pendientes del paraguas, con previsiones de lluvias abundantes hasta el Viernes Santo.

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Según los datos de Meteored, el anticiclón de las Azores dejará paso a una dorsal subtropical que favorecerá el ambiente cálido en el oeste y el sur peninsular.

Ese cambio permitirá incluso alcanzar los 25 grados en algunos puntos, pero no bastará para estabilizar del todo la situación en otras zonas más expuestas a la inestabilidad.

Dónde se espera más lluvia en Semana Santa

El inicio de los festivos vendrá marcado por precipitaciones en Asturias, Cantabria, el norte de Burgos, el País Vasco, el norte de Navarra, la divisoria del Pirineo y el Ibérico norte. A ese escenario se suman también chubascos en la costa mediterránea y Baleares, donde la inestabilidad será más acusada en los primeros días del puente.

De cara al Viernes Santo, el impacto más importante se concentrará en varias áreas montañosas del norte. Meteored prevé acumulados superiores a los 50 litros por metro cuadrado en zonas de Cantabria, el extremo septentrional de Burgos, el este de Guipúzcoa, el norte de Navarra, la Ibérica riojana, el extremo norte de Huesca y las comarcas del norte de Lleida.

En puntos concretos, como los valles del norte de Navarra o el entorno de la Val d'Aran, las precipitaciones podrían llegar incluso a los 100 litros por metro cuadrado.

El resto de España tendrá un respiro

Frente a esa situación, el oeste y el sur peninsular vivirán una Semana Santa bastante más favorable, con ambiente estable y temperaturas en ascenso.

En la costa mediterránea, además, el viento tenderá a remitir después de los episodios más intensos de comienzos de semana, cuando se superaron los 100 kilómetros por hora en algunos puntos.

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