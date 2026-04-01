Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, pillados: ya no esconden su relación

La noticia ha pillado por sorpresa a buena parte de la prensa del corazón. Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias, dos intérpretes siempre discretos con su vida privada, han sido fotografiados juntos en Madrid en escenas que ya no dejan demasiado margen a la duda.

Besos, abrazos y varios encuentros han situado a ambos en el centro de una de las historias sentimentales más comentadas del momento.

La exclusiva se adelantó en Telecinco a partir de informaciones publicadas por Lecturas, donde se mostraron imágenes de la pareja compartiendo gestos de complicidad en distintas citas. Según ese relato, las fotografías reflejan una relación marcada por la cercanía y por una evidente sintonía entre ambos.

Una cena, un paseo y un beso que despeja las dudas

Uno de esos encuentros se produjo tras una función de Malquerida, la obra con la que Aitana Sánchez-Gijón ha regresado a los escenarios. Maxi Iglesias acudió al teatro y, al terminar la representación, esperó a la actriz a la salida.

Después compartieron un rato en el bar del teatro y más tarde continuaron la velada en otro local del centro de Madrid, donde pasearon abrazados antes de ir a cenar.

Tras la cena, Maxi acompañó a Aitana hasta su coche y después la llevó a casa. Fue allí, en el portal del domicilio de la actriz, donde se produjo el momento que terminó de confirmar la naturaleza de la relación: un beso descrito por el medio como apasionado y repetido antes de despedirse.

La historia, además, no habría quedado en esa primera cita. Según la misma información, ambos volvieron a verse el fin de semana siguiente, cuando Maxi acudió de nuevo a casa de la actriz con una botella de vino.

Por ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la relación, pero las imágenes y la secuencia de encuentros han convertido a la pareja en una de las sorpresas de la semana en la crónica social.

Más de diez años después de su "relación" en 'Velvet'

Da la casualidad de que, hace más de una década, ambos actores ya interpretaron a una pareja de enamorados en la serie 'Velvet', emitida en Antena 3 entre 2014 y 2016 y que contó con cuatro temporadas. La ficción, protagonizada por Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría, estaba ambientada en la España de 1958.

En la serie, Sánchez-Gijón daba vida a Blanca, la estricta jefa de las costureras de las galerías Velvet en Madrid, mientras que Maxi Iglesias interpretaba a Maximiliano Expósito, un atractivo joven contratado como dependiente. Desde el primer momento surgía el flechazo y ambos personajes vivían una historia de amor prohibida.