Nuevo récord de afiliados a la Seguridad Social en España

La Semana Santa no solo ha traído este año procesiones, viajes y días de descanso. También ha dejado un fuerte impulso al mercado laboral, con una media de 21,88 millones de afiliados a la Seguridad Social tras sumar 211.510 ocupados, el mejor dato de un mes de marzo desde que existen registros.

El tirón del empleo ha coincidido con el arranque del periodo vacacional, especialmente en sectores ligados al turismo y la hostelería, pero no se explica únicamente por el calendario.

De hecho, la afiliación desestacionalizada superó por primera vez la barrera de los 22 millones de ocupados, una cifra que refuerza la idea de que la mejora va más allá del efecto puntual de estas fechas. En esa serie corregida de estacionalidad, el sistema sumó además 80.274 afiliados en el último mes y más de medio millón en el último año.

Descenso del paro

El repunte del empleo llegó acompañado de una nueva caída del paro. En marzo, el número de desempleados registrados bajó en 22.934 personas, un 0,9% menos que el mes anterior, hasta situarse en 2,42 millones, la cifra más baja en este mes desde 2008.

Los datos del Ministerio de Trabajo muestran además una mejora clara en términos interanuales. En comparación con marzo del año pasado, hay 160.426 personas menos inscritas en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que supone un descenso del 6,2%.

Si se elimina el efecto del calendario, el comportamiento también fue positivo. En la serie desestacionalizada, el paro se redujo en 15.534 personas.

Así lo anunció el presidente del Gobierno

Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social.



Sois quienes levantáis, empujáis y construis este país. Un equipo que está haciendo historia.



¡22 millones de empleos! pic.twitter.com/drAVByE7pn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 6, 2026

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró el nuevo récord de afiliación con un mensaje en la red social X, donde apareció con la camiseta de la selección española de fútbol y el número 22 a la espalda.

"Sois quienes levantáis, empujáis y construís este país. Un equipo que está haciendo historia", afirmó.