Sale a la luz la nueva vida de Los Javis tras romper: desvelan el papel de Martín Urrutia

Adiós a la emblemática pareja formada por Los Javis. Javier Calvo y Javier Ambrossi han roto una relación que se había consolidado como una de las grandes figuras del panorama cultural, televisivo y mediático español.

La relación entre ambos, con más de trece años a sus espaldas, ha dado importantes producciones audiovisuales en nuestro país, incluyendo series como 'Paquita Salas', 'Veneno', 'Cardo' o 'La mesías', así como programas como 'Drag Race España'.

La ruptura de lo que aparentaba ser una relación totalmente consolidada, incluyendo su reciente mudanza desde el centro de Madrid hacia una vivienda unifamiliar en la localidad de Pozuelo de Alarcón, ha levantado todo tipo de especulaciones y comentarios.

Martín Urrutia, en el epicentro de la ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi

En las redes sociales rápidamente han surgido las especulaciones sobre el motivo de la ruptura entre ambos, especialmente después de que las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez apuntaran, hace unas semanas, a una crisis entre ambos y a uno de ellos "muy bien acompañado" de otra persona en la céntrica calle Pez de Madrid.

Rápidamente, muchos usuarios apuntaron al cantante, compositor y actor Martín Urrutia como una de las personas que podrían haber estado relacionadas con esta ruptura. Sin embargo, la pareja de Urrutia, el cantante Juanjo Bona, ha roto su silencio.

En una intervención ante la prensa con motivo de los Premios Glamour Women of the Year (WOTY), Juanjo Bona ha defendido que "el hombre de mi vida es mi novio, Martín" y ha dejado claro en todo momento que la relación entre ambos no está rota. Incluso ha apostado por enviar unas palabras de apoyo a Los Javis tras la ruptura: "Que sigan trabajando, son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran".

Juanjo Bona desmiente que Martin Urrutia sea el causante de la ruptura de Los Javis: "Es falso. Somos amigos y les deseo lo mejor" https://t.co/qHQpKRSau0 pic.twitter.com/hBaMo5tr7e — Europa Press (@europapress) November 13, 2025

Juanjo Bona fue tajante y llegó a asegurar que eran "falsos" todos los rumores que señalaban a su pareja Martín Urrutia como posible motivo de separación de Los Javis. Además, defendió que ambos mantienen una gran relación de amistad con la pareja de creadores.

La nueva vida de Los Javis tras su ruptura

La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha levantado especulaciones sobre cómo afrontarán su nueva vida por separado, ya que hasta ahora se habían dado a conocer profesional y sentimentalmente juntos en público.

A pesar de que la revista ¡Hola! ha publicado que Ambrossi ya tiene una nueva ilusión en su vida, el diario El Mundo desvela de su entorno que está soltero y que está "tomando tiempo para conocerse y estar tranquilo".

Por su parte, Javier Calvo también continúa estando soltero y ninguno de los dos tiene en estos momentos intención de emprender nuevas aventuras sentimentales después de haber permanecido juntos durante más de trece años. Algunos medios también le han relacionado con el cantante Guitarricadelafuente, aunque ambos lo han desmentido.

Javier Calvo sigue viviendo en la residencia de Pozuelo de Alarcón y ha publicado algunas novedades en su perfil de Instagram: "Ayer, en medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo", publicó en una 'storie' de Instagram. "Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino", completaba, sobre la película 'Los Domingos'.

Por su parte, Javier Ambrossi permanece completamente desconectado de las redes sociales. Hay constancia de que ha vuelto a residir en una vivienda del centro de Madrid, por lo que ha abandonado la casa que anteriormente compartía con Calvo en una de las zonas más exclusivas de Pozuelo de Alarcón.

La ruptura de Los Javis, según su entorno, ha sido amistosa y se limita a lo personal. Ambos siguen inmersos en su proyecto profesional, la película 'La bola negra', y tienen compromisos por delante, como la renovación del programa 'Drag Race España' por una sexta temporada.