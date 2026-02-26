Televisión

Sale a la luz la dura situación del actor que interpreta a Vicente en 'La que se avecina'

Conocido por su papel como Vicente Maroto en 'La que se avecina', el actor Ricardo Arroyo lleva dos años ingresado en una clínica.

Ricardo Arroyo es Vicente Maroto en La que se avecina Foto: Mediaset España
Ainhoa Pino

26 Febrero 2026 12:03 (hace 7 horas)

'La que se avecina' se ha consolidado como una de las series más icónicas de la televisión española. Su primer episodio se estrenó el 22 de abril de 2007, fecha en la que los vecinos de Mirador de Montepinar abrieron por primera vez las puertas de sus viviendas para dar inicio a una larga trayectoria repleta de momentos memorables y humor irreverente.

Tras más de 200 capítulos emitidos, la ficción ha dejado personajes imborrables en la memoria de millones de espectadores. Entre ellos destaca, sin duda, Vicente Maroto, interpretado por Ricardo Arroyo, uno de los rostros más reconocibles de la comunidad.

Ricardo Arroyo interpretaba a Vicente Maroto en La Que Se Avecina Mediaset España

El actor catalán, de 75 años, fue desde el inicio una pieza fundamental en la serie. Sin embargo, en la penúltima temporada, estrenada en 2024, su personaje, Vicente Maroto, falleció dentro de la trama, poniendo fin a su recorrido en la ficción. Desde entonces, Ricardo Arroyo se ha mantenido alejado de los focos. El intérprete ha reconocido que el ritmo de trabajo y la exposición mediática le generaron un elevado nivel de estrés, motivo por el que permanece desde hace dos años ingresado en una clínica de descanso.

"Me pudo el estrés"

En una reciente intervención en el programa 'El Tiempo Justo', presentado por Joaquín Prat, Ricardo Arroyo relató la difícil etapa que ha atravesado en los últimos años.

El actor explicó que no fue la fama lo que le pasó factura, sino el ritmo de trabajo. "Trabajar un día, llegar a casa a las ocho o nueve de la noche, cenar, ponerte a estudiar y levantarte al día siguiente a las seis o siete para volver a trabajar... me pudo el estrés", confesó durante la entrevista.

Actualmente asegura encontrarse mejor, aunque reconoce que debe extremar la precaución para evitar mareos, ya que ha sufrido cerca de una veintena de caídas en la calle. En estos momentos continúa recuperándose en una clínica de descanso, tras haber pasado por urgencias y otros centros médicos. Según explicó con total transparencia, el coste de su estancia ronda los 3.000 euros mensuales.

