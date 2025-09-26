Los Replicantes
Cristina Castaño pide ayuda para un compañero con cáncer de 'La que se avecina'

La famosa 'diosa pelirroja' pide ayuda para enfrentar la costosa operación de 'Mathew' que padece cáncer.

La actriz Cristina Castaño Foto: CC
Andrea Torrente

Andrea Torrente

26 Septiembre 2025 11:33 (hace 6 horas)

Cristina Castaño, Judith Bécquer en la 'La que se avecina', ha pedido ayuda económica para financiar una operación que no está incluida en la Seguridad Social para su compañero Jimmy Shaw, Mathew en la serie, que padece cáncer.

Vídeos Los Replicantes

Declaraciones de Cristina Castaño

Judith nos ha regalado grandes momentos llenos de risas, ahora toca ponerse serios ante la petición que hace la actriz en sus redes sociales. En un imagen que ha colgado en Instagram junto a Jimmy Shaw, explica: "Nos conocimos hace años en La que se avecina y nunca olvidaremos el ataque de risa que nos dio rodando la escena del 'puré de verduro'. Hoy, Jimmy Shaw al que muchos conoceréis como Mathew, necesita nuestra ayuda".

Castaño ha informado sobre el cáncer del actor, sufre cáncer de páncreas. No es la primera vez que padece este cáncer, pero durante un tiempo le remitió, ahora ha vuelto a aparecer. La intérprete continuaba explicando que hay una esperanza porque han encontrado a un doctor que sabe curar el cáncer de páncreas.

"La esperanza regresó cuando supimos que hay un doctor en Lisboa que es el único que puede operar el caso concreto de Jimmy, así que todos sus seres queridos nos hemos puesto manos a la obra y estamos recaudando fondos para poder costear la operación, que como podréis imaginar, no está cubierta ni por su seguro ni por la seguridad social", añade Cristina.

La famosa 'diosa pelirroja' de una de las series españolas más vistas nos pide ayuda: "Así que desde mi perfil aprovecho para quien quiera y pueda, aporte su grano de arena para que nuestro querido Jimmy, que tantas risas nos ha regalado, pueda enfrentar esta operación y volver a sonreír y confiar en que toda esta pesadilla llegue a su fin".

