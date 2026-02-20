De qué ha muerto Eric Dane, actor de 'Anatomía de Grey', a los 53 años

Luto en el mundo de la interpretación. El actor estadounidense Eric Dane ha muerto este jueves 19 de febrero a los 53 años tras haber luchado durante un año contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Dane reveló tan solo un año antes públicamente su diagnóstico de ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a las funciones musculares de sus pacientes.

Los familiares del intérprete han compartido la triste noticia mediante un comunicado en el que han indicado que el actor ha muerto acompañado de sus seres queridos tras una "valiente lucha" contra la enfermedad.

El actor Eric Dane ha muerto a los 53 años CC

El actor logró gran fama internacional con su papel como el doctor Mark Sloan, conocido como McSteamy, en la popular serie 'Anatomía de Grey', donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

Uno de los rostros más reconocidos

La participación del actor Eric Dane en la serie 'Anatomía de Grey' logró un ascenso meteórico en su carrera profesional, posicionándose como uno de los rostros más reconocidos del formato en la década del 2000.

Después de su salida de la serie, Eric Dane continuó su trayectoria en diferentes producciones televisivas de alto nivel, como la serie 'The Last Ship', en la que participó como protagonista, o más recientemente en 'Euphoria', donde interpretó a Cal Jacobs.

Durante los últimos meses, el actor había mostrado un claro deterioro físico, aunque había mantenido mensajes de fortaleza y apoyo para impulsar la investigación en la lucha contra la ELA.