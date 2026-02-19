Alerta Policía Nacional: evita estas cinco contraseñas y activa el doble factor

La Policía Nacional ha lanzado un aviso sobre contraseñas inseguras en móviles y cuentas digitales tras difundir en redes un vídeo con un "ranking" de claves que conviene desterrar por ser demasiado previsibles.
Más allá del bloqueo del teléfono, la clave protege hoy el acceso a buena parte de nuestra vida digital: aplicaciones bancarias, correo, herramientas de trabajo, redes sociales o servicios con datos personales y documentos. Una contraseña débil o repetida multiplica el riesgo de que un atacante acceda en cascada a varias cuentas, especialmente si el móvil cae en manos ajenas o si se filtran credenciales.
En esa lista aparecen combinaciones como "123456", "admin" o "password", además de ejemplos basados en nombres propios o de mascotas ("Simba", "Ana123"), fórmulas habituales que facilitan ataques de fuerza bruta y de adivinación.
@policia ⚠️ Ranking de las peores #contraseñas 🔓 *️⃣ Aquí tienes un #truco para crear una contraseña fuerte 💪🔐 #seguridad #password #policia ♬ suara asli - refaxy - No mercy
Alternativas: cómo crear una contraseña más fuerte
La Policía Nacional recomienda partir de una frase fácil de recordar y hacerla más robusta combinando mayúsculas y minúsculas, números y símbolos, y evitando nombres propios, fechas o datos evidentes.
Como capa extra, aconseja activar la autenticación en dos pasos (2FA) para que, aunque alguien acierte la contraseña, necesite un segundo código de verificación para acceder.
Además, los especialistas recomiendan no reutilizar la misma contraseña en distintos servicios y, si se gestionan muchas cuentas, apoyarse en un gestor de contraseñas. En el móvil, también conviene combinar el bloqueo con biometría (huella o reconocimiento facial) y mantener activadas las opciones de seguridad del sistema.